El Show de la Téllez

“No estoy de acuerdo con las posturas extremas”

Disculpa de Lilly Téllez por su adhesión

al partido de ultraderecha español, Vox.

Lilly Téllez, la vuelve a hacer: con toda la “buena fe” e “inocencia” que la caracterizan, se presentó en Fox News, el mas “reputado e imparcial” noticiero estadounidense, para declarar que la “mayoría” de los mexicanos –los cuales desde luego ella representa– le damos la bienvenida a la ayuda –desde luego desinteresada– que el gobierno de los Estados Unidos pueda proveer en materia de combate al narcotráfico.

Qué bonita la senadora ¡Preocupada por el bienestar de l@s mexican@s! Lo malo para la senadora, que es muy buena para hacer show, y muy mala para ganar votos, es que la sociedad mexicana reconoce muy bien los intereses que ella representa. La Tellez, es bien sabido, siempre ha vivido de hacer show, aunque hubo un tiempo en que su show al menos era de algún beneficio para la sociedad.

Maria Lilly del Carmen Téllez Garcia, inició su carrera muy joven a mediados de los ochenta, cuando empezó a trabajar como reportera en una televisora local, allá en su natal Sonora. Hay que reconocer, que su afán de notoriedad tuvo, por lo menos en aquel tiempo, una salida positiva, l realizar documentales que denunciaban situaciones de injusticia en contra de sus paisanos.

En el 92, con apenas 25 años se hizo acreedora al Premio Estatal de Periodismo. Dos años después, en el 94, ya estaba trabajando en televisión Azteca, donde rápidamente ascendió a la titularidad de varios programas noticiosos y desde donde impulsó periodismo de investigación, que, también hay que reconocerlo, eran su fuerte.

En junio del año 2000, justo después de salir de su jornada laboral en TV Azteca, donde por entonces tenía la titularidad del programa noticioso Hechos 7, fue víctima de un atentado que estuvo a punto de costarle la vida. Hasta la fecha no se sabe quién fue el autor intelectual del atentado, y tampoco quedo claro el motivo, pero se especula que fue debido a los reportajes noticiosos donde hacia denuncia de la corrupción del gobierno de todos los colores.

El atentado no la detuvo en su quehacer profesional, por lo que regresó, para permanecer en la mencionada televisora hasta el 2018, cuando Lopez Obrador la invitó a participar como candidata externa de Morena al Senado, alcanzando el triunfo en formula con Alfonso Durazo Montaño.

Todo su desempeño como periodista lo hizo como una profesional respetada por la calidad de su trabajo, y la pertinencia de sus denuncias, por lo que seguramente Lopez Obrador vio en ella cualidades para ser un buen elemento en la revolución de las conciencias que este último estaba lidereando. Nunca se imaginó, el señor Lopez, que la señora Tellez habría de perder la cabeza para convertirse en la defensora más vocal del régimen que se pretendía modificar.

Solo dos años duro la Téllez en la bancada de Morena, pues en abril del 2020 se pasó con todo y bártulos a la bancada del PAN. Eso, su servidor, no lo considera un problema mayor, si acaso un error de cálculo de AMLO que vio algo positivo en la señora Téllez, obviamente se equivocó.

El problema con la Téllez es que en cuanto se vio libre del compromiso con la 4T, no solo se dedicó a tejer alianzas con las figuras del viejo régimen, de ese que decía combatir, sino que no tuvo el menor empacho en ligarse con lo más obscuro que tiene la ultraderecha, tanto mexicana como internacional: el partido español de ultraderecha Vox.

También hay que decirlo, no queda claro si sus acciones, a veces irracionales, a veces de vedette, son fríamente calculadas -como diría el clásico- o simplemente son derivadas de una ignorancia o desdén por el estudio de los movimientos sociales. Su adhesión a Vox fue algo tan vergonzoso, que hasta sus compañeros de partido, el PAN, la criticaron haciendo explicito el deslinde del partido con respecto a las estupideces de la senadora.

Después que alguien le explicó a la Téllez lo que Vox representa, hubo de presentar una disculpa pública reconociendo lo equivocado de sus decisiones aduciendo que “No está de acuerdo con posturas extremas”. Parece que esa experiencia no le sirvió de mucho.

¿Cuál fue la más reciente gracia de la señora Téllez? Presentarse ante el “noticiero” Fox News de la cadena Fox, canal ampliamente conocido no por su veracidad noticiosa, sino por ser la caja de resonancia de las políticas de la extrema derecha norteamericana que enarbola Donald Trump, para, en nombre de la “mayoría” de l@s mexican@s, aceptar la desinteresada ayuda que nos ofrece el gobierno del hombre naranja, en cuanto al combate al narcotráfico.

Es bien sabido que el señor Trump, en su infinita estulticia, da todo el crédito a lo que se presenta en ese, y otros canales de la mencionada corriente política. Por eso, la Téllez, fingiendo una inocencia que esta lejos de tener, se presentó ahí. Ahora, trata de convencernos de que su acto no es equiparable a una solicitud de intervención del gobierno norteamericano en nuestros asuntos, sino que solamente acepto la ayuda que ya se había ofrecido, ¡Ternurita!

Aunque efectivamente lo que ella hace puede tipificarse como traición a la patria, creo que desaforarla y juzgarla solo le daría una relevancia que la pobre mujer está muy lejos de tener. Hay que dejarla que siga abriendo la boca, que se siga hundiendo con sus decisiones, porquecada vez que lo hace, lo único que logra es desprestigiar a su ya de por si desprestigiado grupo político.

La señora no concita ni apoyos o simpatías ni entre los miembros de su propia corriente política, mucho menos entre la “mayoría de los mexicanos” como ella dice tener. Si la vapuleada y magra oposición decide mantener ese chivo en su cristalería, no les quitemos el gusto, que, a fin de cuentas, es su derecho.

Es cuánto.

