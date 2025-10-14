El que siembra ciencia y arte, cosecha esperanza, el Nobel nos deja luz

Publicidad - LB2 -

Cada año, en octubre, los Premios Nobel vuelven a recordarnos que el mundo sigue girando sobre los hombros de quienes se atreven a explorar, cuestionar y transformar la realidad. Estos galardones, establecidos en 1895 por el inventor sueco Alfred Nobel, famoso por la invención de la dinamita que llevó su nombre, no surgieron por capricho. Nobel decidió destinar su fortuna a reconocer logros sobresalientes en Física, Química, Medicina, Literatura y Paz, y desde 1968 también Economía, con la clara intención de premiar contribuciones que beneficien a la humanidad, incentivar la investigación y promover la paz. Más de un siglo después, su legado sigue vigente, y los laureados de 2025 lo confirman con creces.

La semana pasada se anunciaron los ganadores en varias disciplinas: Medicina, Física, Química y Literatura, mientras que el lunes se dará a conocer el de Economía. Entre los nombres que destacan está María Corina Machado, galardonada con el Nobel de la Paz por su lucha a favor de los derechos democráticos en Venezuela. Su trabajo, centrado en promover una transición pacífica hacia la democracia y en visibilizar la situación política y social de su país, es un recordatorio de que la acción civil no violenta puede transformar sociedades, y que el coraje individual puede resonar mucho más allá de las fronteras nacionales.

Pero los Nobel no se limitan a la política. La ciencia también nos mostró este año sus avances más prometedores. John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis recibieron el Nobel de Física por sus experimentos con circuitos superconductores, demostrando el efecto túnel macroscópico y la cuantización de energía en sistemas eléctricos. Gracias a sus investigaciones podemos controlar qubits, las unidades básicas de información cuántica, piedra angular de las computadoras cuánticas. Estas máquinas no son ciencia ficción: podrán resolver problemas que hoy serían imposibles, desde modelar moléculas para fármacos hasta optimizar rutas de transporte o crear inteligencia artificial avanzada. Su trabajo abre un horizonte tecnológico que apenas comenzamos a imaginar.

En química, los galardonados Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi desarrollaron las estructuras metal-orgánicas (MOFs), materiales porosos capaces de almacenar gases, separar sustancias, actuar como catalizadores o liberar fármacos de manera controlada. Los MOFs son herramientas poderosas: permiten desarrollar energía limpia, capturar carbono, optimizar procesos industriales y crear sensores químicos altamente sensibles. Su precisión molecular simboliza la unión de innovación y utilidad práctica, un ejemplo de cómo la investigación puede mejorar la vida cotidiana y proteger el planeta.

El Nobel de Medicina 2025 fue para Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi, quienes descubrieron la tolerancia inmunológica periférica, el mecanismo que evita que nuestro sistema inmune ataque las células propias. Sus hallazgos no solo amplían nuestra comprensión de enfermedades autoinmunes, sino que permiten tratamientos más precisos para artritis, diabetes tipo 1, esclerosis múltiple y cáncer, abriendo el camino hacia una medicina más personalizada y segura. Aquí, la ciencia toca directamente la vida de millones de personas, recordándonos que cada avance tiene rostro humano.

Y en el terreno de la literatura, el Nobel recayó en László Krasznahorkai, cuya obra visionaria revela mundos decadentes, personajes atrapados en situaciones extremas y una belleza inquietante en lo cotidiano. Novelas como Satantango o La melancolía de la resistencia combinan frases largas y complejas con reflexiones filosóficas profundas, cuestionando la percepción de la realidad y la condición humana. Su narrativa confirma que la literatura sigue siendo un espacio donde la imaginación y la crítica social se entrelazan para dar sentido al caos del mundo contemporáneo.

La importancia de estos premios va más allá de la medalla o el cheque. Reconocer la excelencia, difundir conocimiento y establecer estándares de ética y calidad profesional inspira a nuevas generaciones, fomenta la cooperación internacional y conecta al mundo en torno al progreso, la justicia y el bienestar global. Cada Nobel es, al mismo tiempo, un llamado a seguir explorando, creando y transformando, porque, aunque los nombres cambien cada año, la esencia de la iniciativa de Nobel permanece: celebrar aquello que hace avanzar a la humanidad.

En tiempos de incertidumbre, los Premios Nobel son un recordatorio de que siempre hay quienes buscan, con rigor y pasión, comprender y mejorar el mundo. Y más allá de los logros individuales, nos muestran que la colaboración, la curiosidad y el coraje son fuerzas que trascienden fronteras, disciplinas y generaciones. Porque, al final, celebrar la ciencia, la paz, la literatura y la creatividad es celebrar la esperanza misma de un futuro más iluminado.

Elias Ascencio Diseñador gráfico, fotógrafo y docente con más de 30 años de trayectoria artística y educativa. Maestro en Administración Pública y doctorante en Semiótica, ha trabajado en Metro CDMX y marcas nacionales. Líder filantrópico y promotor cultural en México.