El poder de compra en la frontera y un peso 20% más valioso, tras un siglo de devaluaciones

Durante casi un siglo los mexicanos y muy especialmente los fronterizos estuvimos acostumbrados a lidiar con las devaluaciones y crisis recurrentes del peso mexicano que siempre causaban ansiedad y preocupación a un amplio segmento de las familias, tan acostumbradas a surtir su despensa, su vestuario, su menaje e incontables artículos y servicios que el mercado paseño ofrecía, en excelentes condiciones de precio y calidad, a los consumidores juarenses.

Esas devaluaciones de nuestro peso fueron tan severas que fueron causantes de la pobreza súbita y pánico, especialmente entre quienes tenían deudas denominadas en dólares.

Víctor es uno de ellos, que como todo emprendedor inició su negocio con sólo un corta vidrios, unas hojas de vidrio, la sala de su mamá y el apoyo de la familia para conseguir clientes. El negocio familiar cobró auge con los años pero todos los que nos aventuramos a emprender queremos alcanzar el sueño de que funcione y convertir nuestro pequeño negocio en una empresa consolidada. Eso nunca ocurrió.

Quienes hagan la historia económica contemporánea de la frontera siempre nos recordarán la devaluaciones de 1948, 1954, 1976, 1982, 1987 y la del infausto «error de diciembre» de 1994, que derrumbaron el poder adquisitivo de las familias, de la noche a la mañana, a la mitad y algunas veces hasta una cuarta parte de los niveles pre devaluatorios; muchas veces con el agravante de que las casas de cambio le agregaban hasta un 20 por ciento al precio de venta de la divisa americana.

Hasta mediados de los sesenta, miles de familias, cuyas proveedoras o proveedores laboraban en El Paso, Texas, se beneficiaban enormemente de estos cambios abruptos del tipo de cambio, pues hasta ese año se estimaba que ellas y ellos representaban, al menos el 20 por ciento de la fuerza laboral de Juárez y las localidades del Valle de Juárez.

Pero desde los años ochenta, con la expansión acelerada de las oportunidades de trabajo locales y las crecientes restricciones a la movilidad transfronteriza, especialmente de trabajadores indocumentados ese grupo de «residentes» «ciudadanos» y «trabajadores sin papeles» rápidamente decreció hasta perder la importancia de otros tiempos.

La crisis más severa que ha padecido México se presentó a finales de diciembre de 1994 en un contexto de inestabilidad y descontento de los mexicanos: El alzamiento armado en Chiapas, los asesinatos del candidato a la presidencia de la república por el PRI, Luis Donaldo Colosio y del secretario general de ese mismo partido, José Francisco Ruiz Massieu, elecciones en puerta, la presión para pagar la deuda con otros países e instituciones y una inflación imposible de sostener.

Salinas de Gortari decidió entonces devaluar el peso 15 por ciento y como consecuencia la economía se contrajo, el poder de compra de la gente se desplomó, los precios de los productos y los servicios se dispararon provocando un mayor empobrecimiento de la población y todo subió de precio: agua, luz, impuestos y alimentos.

Millones de personas perdieron sus trabajos pues empresas y negocios pequeños quebraron y los menos afectadas se vieron obligados a recortar plazas o disminuir gastos.

El sistema bancario también entró en crisis pero el Gobierno privilegió su rescate provocando que éstos aumentaran sus tasas de interés. Así es como miles de empresas, profesionales, pequeños negocios y productores agrícolas vieron cómo de la noche a la mañana su deuda se volvió estratosférica, impagable. ¡De locos!

Quienes tenían préstamos bancarios o tarjetas de crédito se vieron severamente afectados pues “entregaron” a los bancos todas sus propiedades y aun así no lograron saldar sus deudas. En esta crisis como en todas, la banca nunca perdió.

A este panorama desalentador se le agregó un serio recorte al gasto público; es decir, menos recursos para programas de asistencia social que dejó más vulnerable a la población más pobre y a merced de la delincuencia. De acuerdo con datos periodísticos para 1995 había alrededor de 900 bandas criminales armadas en el país.

Las devaluaciones de fin de siglo tuvieron un efecto tan devastador para el partido en el poder, al punto de que entre los analistas de la política mexicana muchos sostienen que las devaluaciones fueron tan disruptivas que, en mucho, contribuyeron a las primeras derrotas del PRI en las elecciones locales y regionales de las entidades de la Frontera Norte.

Por ese pasado tan cruel con los fronterizos ahora llegó el momento de reconocer que nuestra realidad, aquí mismo en la Frontera es otra, que desde diciembre de 2018, nuestro peso se ha revalorado, como nadie pudo anticiparlo: hoy vale un 20 por ciento más de lo que valía cuando AMLO y Morena empezaron la Cuarta Transformación de nuestro México.

Este cambio representa un alivio para aquellas familias fronterizas que tienen deudas denominadas en dólares, tanto en Estados Unidos como en México, y un hecho también singular; aunque ha habido inflación en Estados Unidos y esta es casi equivalente a 15 por ciento en los últimos años; con una apreciación del peso equivalente a ese 15 por ciento; en general, el consumidor fronterizo que suele comprar bienes y servicios en Estados Unidos no ha sufrido con tanto rigor la inflación que afecta las mercancías en Norteamérica.

Por último, no podemos olvidar un acontecimiento único: cuando en diciembre de 2018 el salario mínimo en la Frontera Norte era de 88.36 pesos diarios y el dólar costaba 20.08 pesos, ese salario equivalía a 4.35 dólares; pero ahora cuando el salario es de 312.41 pesos y el dólar se vende a 17.08 y aún menos, un trabajador recibe como mínimo un salario de 17.94 dólares que representan un salario mínimo en dólares, equivalente a 4.12 veces el salario recibido en los últimos días de Peña Nieto.

El pasado 8 de junio el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró durante su conferencia de prensa matutina la fortaleza del peso y que la inflación bajó con respecto a los meses anteriores. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la inflación en mayo se ubicó en 5.8 por ciento, cuando en agosto y septiembre del 2022 estuvo en 8.7 por ciento”.

Querido lector, ¿estará de acuerdo conmigo en que en el mercado de trabajo estamos viviendo nuevos tiempos, que tienen en el centro al trabajador y especialmente a su capacidad de compra?

No hay duda, hoy las trabajadoras y trabajadores juarenses viven otra época, aunque los opositores a la 4T la vivan sin darse cuenta, acostumbrados a un pasado de explotación sin límite que ellos mismos se encargaron de forjar y defender sin compasión alguna.

Y así respondió el primer mandatario de la Nación a los críticos de la 4T que atribuyen esta estabilidad a elementos externos; “¿Cómo que no tiene nada que ver el combate a la corrupción?, o que México sea de los países más atractivos para la inversión extranjera, de los países con bajas tasas de desempleo; dicen que no tiene nada que ver con el incremento al salario mínimo, al salario en general, o no tiene nada qué ver con el que haya gobernabilidad”.

Los daños de la crisis económica de 1994 fueron incalculables y casi 30 años después hay quienes, como Víctor, aún padecen las heridas económicas y emocionales.

La Cuarta Transformación llegó para quedarse.

Juan Carlos Loera de la Rosa