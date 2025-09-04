Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 4, 2025 | 9:00
    InicioPlumas

    El peso de un acuerdo

    Plumas

    Publicado el

    POR Nora Sevilla
    Publicidad - LB2 -

    En política, pocas palabras concentran tanta fuerza y significado como acuerdo. No se trata solo de un documento firmado o de un apretón de manos frente a las cámaras. Un acuerdo implica reconocer al otro, aceptar que no se puede avanzar en soledad y que la convivencia entre personas, partidos o naciones exige respeto, igualdad y voluntad de diálogo.

    Un acuerdo es el terreno común donde las diferencias se transforman en compromisos, donde la desconfianza se convierte en cauce de cooperación. Y ese terreno solo es posible cuando los actores participantes se reconocen como iguales. La verdadera prueba de cualquier pacto es si logra trascender el desequilibrio de poder y se sostiene en la dignidad de las partes.

    - Publicidad - HP1

    La historia demuestra que los acuerdos que nacen de la imposición se quiebran pronto, mientras que aquellos que se construyen desde el respeto tienen la posibilidad de perdurar. En ese sentido, cada acuerdo es también un espejo de los tiempos: refleja la capacidad de los líderes para anteponer la visión compartida a la confrontación.

    Hoy, el nuevo entendimiento entre México y Estados Unidos otorga un reconocimiento especial a la presidenta. No solo como mandataria que buscó el diálogo en condiciones complejas, sino como figura política capaz de llevar a un actor como Donald Trump —caracterizado por su resistencia a los consensos con otros países— a un terreno de acuerdo. Ese es, quizá, el mayor triunfo: demostrar que aún en medio de tensiones, la palabra acuerdo puede imponerse como vía para dignificar la relación entre dos naciones.

    Que tan capaz se siente usted en estos tiempos de llegar a acuerdos?

    1689922492545
    Nora Sevilla

    Comunicadora y periodista experimentada, actualmente Jefa de Comunicación en Cd. Juárez del Instituto Estatal Electoral y Tesorera en la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez. Experta en marketing político y estrategias de relaciones públicas, con sólida carrera en medios de comunicación.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Plumas

    Rubio: elogios, ofertas y exigencias

    La visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a México no fue un...
    Plumas

    SECIHTI: El nuevo paradigma en la investigación científica mexicana

    En un panorama global donde la ciencia y la innovación definen la competitividad de...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.