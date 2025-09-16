El peso de la historia

Publicidad - LB2 -

Beirut / La Llorona (2009)

“There are dead that do not make noise, and their pain is much greater.”

Hay muertos que no hacen ruido, pero su sombra se cuela por cada esquina del país.

Los de la explosión en el Puente de la Concordia, los que mueren por negligencia, los que fueron olvidados antes de ser enterrados.

Pero no es solo el fuego lo que arde, también lo hace el discurso que polariza, la violencia que se alimenta del poder, los aplausos que se celebran entre ruinas, así como el asesinato de Charlie Kirk, que se ha convertido en otra piedra más en el camino de la polarización global.

En México, la historia no solo se canta: se repite, la tragedia no es el accidente, es la estructura. Lo que duele no es el error, sino que lo sabíamos y lo que mata no siempre es la bala o el gas… es el descuido legitimado por la costumbre, es el “nada va a pasar”.

Este no es un llamado a cancelar nada, es una invitación a entender que recordar es actuar, que conmemorar sin reparar es traicionar y que el verdadero patriotismo no está en ondear la bandera de la nacionalidad que sea, sino en que no haya más muertos que no hacen ruido.

La memoria histórica no es un lujo cultural, es una brújula moral: nos obliga a mirar lo que decidimos dejar sin resolver, lo que prometimos pero no cumplimos.

México no sufre de falta de conmemoraciones, vaya que sobran, lo que nos escasea es la voluntad de traducir esas fechas en compromisos reales, en deudas saldadas, en heridas atendidas. Hoy, celebramos la Independencia entre fuegos artificiales, discursos predecibles y una bandera que ondea sin que le tiemble una costura, pero ¿qué celebramos exactamente?

Hay quienes dirán que celebrar es importante, lo es, pero si la historia se convierte solo en ritual, se vacía de propósito, la Independencia fue mucho más que una declaración de ruptura: fue una promesa de justicia, equidad y libertad y la verdad incómoda es que, dos siglos después, seguimos aplazando esas promesas como si fueran trámites eternos.

La brecha entre lo que proclamamos y lo que permitimos es, en sí misma, una forma de violencia.

Podemos percibir que el destino tiene el sentido del humor por demás negro, o quizá, con lo que pasa en el mundo, muestra a través de acontecimientos y situaciones que hay que reflexionar al respecto; verá usted, como si fuera coincidencia, apenas el pasado10 de septiembre, una pipa cargada con 49 mil litros de gas se volcó y libero el material que se encendió, causando una explosiónen el Puente de la Concordia, el cual no es solo un accidente, es una síntesis brutal de lo que significa vivir en un país donde la seguridad pública depende del azar, (¿será?) Trece personas murieron, incluyendo a Alicia Matías, la abuela heroína que intentó salvar a su nieta y no es la primera vez que una tragedia de este tipo ocurre, y ese es el punto: no es un hecho aislado, para mi ver ya es un patrón.

Lo que arde no es solo el gas, es la negligencia, son los permisos sin supervisión, las aseguradoras fantasmas, las instituciones que regulan a medias y reaccionan cuando ya es tarde, cuando la prevención es sustituida por condolencias, la tragedia se vuelve costumbre y ahí está el verdadero peligro: pareciera que el luto se normaliza llena de injusticia institucionalizada.

Lo que si puedo destacar son dos cosas, la primera es que este evento tiene una peculiaridad que nos llega a los juarenses, toda vez que la pipa pertenece a una empresa originaria de esta localidad y que hasta el día de hoy ha respondido afirmando que se hará responsable; ¡que así sea!

La segunda es que es hermosa la solidaridad entre los mexicanos que se plasmó en el evento, al igual que en el terremoto del 85, del cual fui testigo vivencial; no importó en el momento, si las autoridades llegaban o si había algún discurso al respecto, la sociedad se organizó en automático y la ayuda vino de los ciudadanos. Ojo con eso…. Somos capaces de organizarnos, ahí se los dejo.

Días antes, del otro lado del río, Charlie Kirk quien era activista conservador cercano al presidente Trump, fue asesinado durante un evento en una universidad de Utah.

Una figura mediática del movimiento MAGA, cuya muerte reactivó debates incómodos: ¿cómo nombramos la violencia política? ¿Qué rol juegan los discursos polarizados que, sin disparar un arma, preparan el terreno para que alguien más lo haga?

Se dice que “no todos los casos violentos son iguales”, es cierto, pero cuando minimizamos unas muertes mientras amplificamos otras, según de qué lado esté la víctima, estamos creando una lógica perversa: la del enemigo desechable, esa cultura del “te lo buscaste” no solo polariza; incuba resentimiento, autoriza la impunidad, y convierte el espacio público en un campo minado y no se trata solo de los agresores directos, hay responsabilidad también en quienes relativizan la violencia, la maquillan, la justifican o la usan como herramienta retórica. A mi ver, la violencia verbal no es inofensiva cuando se pronuncia desde el poder.

Estamos en un mundo donde el radicalismo ha alcanzado la alta política y es ahora una herramienta natural, por así decirlo que afecta a todos, es esa falta de conciencia social que se va extinguiendo y que había nacido a partir de la segunda guerra cuando el mundo dijo: ¡No mas extremos! Esa radicalización de los ideales va a terminar ocasionando gracias a su división social, eventos catastróficos de los que nuestros hijos o nietos presenciarán donde nuestra responsabilidad por no intentar evitarlo quedará marcada en las futuras generaciones.

Es una pena que Charlie Kirk haya muerto de esa manera, independientemente de sus ideales, que no me van ni me vienen, por cierto, era un hombre de familia, que luchaba por lo que creía, inteligente y muy joven, con un futuro que incomodaba y que representaba una fuerza joven que podría haber construido puentes para la unidad del país, no se, me gusta pensarlo así. Siento pena por sus familia.

En este orden de ideas donde la radicalización de las mismas nos ha traído entre guerras y movimientos justificables o no, la Independencia no termina el 16 de septiembre, empieza cada día en que el Estado decide, o no, cumplir lo que prometió hace más de 200 años, no es solo una cuestión simbólica, es profundamente estructural.

Ser una nación libre implica responsabilidad para los que la vivimos; garantizarderechos básicos, reparar injusticias históricas, proteger a los ciudadanos sin importar su código postal, así como el hecho de que implica educar con verdad, con todas las contradicciones de nuestro pasado. Implica también saber que los ideales no se heredan: se construyen y se exigen.

“Cada tragedia local, ya sea una explosión, una víctima, una protesta ignorada, es un espejo de deudas acumuladas, que el presente debe asumir para evitar repetir los mismos errores.”

No se trata de cancelar las fiestas patrias ni de negar lo valioso del orgullo nacional, se trata de mirar con madurez lo que aún no hemos resuelto.

Mientras el discurso se quede en lo ceremonial, seguiremos enterrando víctimas que pudieron haberse salvado, debatiendo libertades que ya deberían estar garantizadas, y celebrando independencias que, para muchos, siguen siendo hipotéticas.

La historia no se reescribe con nostalgia ni se borra con excusas, se enfrenta, se nombra y se transforma, si tenemos el valor para hacerlo, porque ya sabemos que el mexicano si así lo requiere… Se organiza.

Alfonso Becerra Allen Abogado corporativo y observador político, experto en estrategias legales y asesoría a liderazgos con visión de futuro. Defensor de la razón y la estrategia, impulsa la exigencia ciudadana como clave para el desarrollo y la transformación social.