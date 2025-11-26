El país al borde

Publicidad - LB2 -

La protesta del campo, la reforma del agua y el costo de ignorar las señales

Las imágenes de tractores bloqueando carreteras y tráileres detenidos en los accesos fronterizos no deberían sorprendernos.

Son, más bien, el síntoma visible de una enfermedad que lleva años avanzando: la desconexión entre el diseño de políticas públicas y la realidad del campo mexicano.

La protesta de agricultores, ganaderos y transportistas —que hoy paraliza puntos neurálgicos como la toma de adunas y los puentes internacionales como el puente Zaragoza en Ciudad Juárez— es la voz de un sector que siente que le han arrebatado todo, menos la dignidad de exigir ser escuchado.

- Publicidad - HP1

Una protesta que viene de lejos

No se puede entender este estallido sin revisar el contexto. En Chihuahua, Sonora, Durango, Sinaloa y otros estados, el campo arrastra un desgaste profundo:

• Los costos de producción crecieron más del 50% en diez años.

• Las sequías más severas del siglo XXI han golpeado al norte del país en ciclos cada vez más cortos.

• La deuda rural creció, y hoy muchos productores operan a pérdida.

• Más del 35% de los pequeños agricultores en Chihuahua atraviesan condiciones de precariedad, sin capacidad para resistir una crisis más.

A este panorama se suma un detonante reciente: la reforma al sistema de agua y los cambios propuestos en su distribución.

¿Qué hay detrás de la reforma del agua?

La reforma, impulsada desde el centro, busca reorganizar permisos, concesiones y prioridades del uso del agua.

Sobre el papel, pretende ordenar y combatir la sobreexplotación; en la práctica, los productores leen algo mucho más grave; la posibilidad de perder el acceso al agua que les da vida.

¿Los riesgos?

• Concentración de decisiones en la Federación, dejando fuera a los usuarios directos de las cuencas.

• Reasignación de volúmenes que podría favorecer actividades industriales por encima de las agrícolas.

• Incremento de inspecciones y sanciones, sin considerar la fragilidad económica del pequeño productor.

• Reducción de concesiones históricas, lo cual pondría en juego miles de hectáreas productivas.

En regiones áridas como Chihuahua, el agua no es un recurso; es la existencia misma.

Quitarla, o administrarla sin diálogo, es condenar al abandono a quienes producen los alimentos que sostienen al país.

La protesta como último recurso

Los agricultores no protestan por rebeldía, sino por desesperación. Cuando la legislación amenaza su sustento, cuando la sequía profundiza la pobreza, cuando el mercado castiga y el gobierno calla, la calle se convierte en la única mesa de negociación posible.

Por eso hoy bloquean carreteras y puntos fronterizos.

No porque quieran afectar, sino porque ya nadie los escucha si no detienen al país.

Ciudad Juárez: el costo de la parálisis

Para Ciudad Juárez, los bloqueos no son un problema marginal. Aquí, están en juego tres elementos:

1. El cruce comercial:

Zaragoza mueve el 70% del comercio internacional. Cada día pasan miles de tráileres con insumos críticos para la industria maquiladora.

2. El impacto económico:

o Cada tráiler transporta mercancías valuadas en 65 mil dólares en promedio.

o Los retrasos ya afectan cargamentos equivalentes a 1 millón de dólares, solo en Juárez.

o La maquila opera bajo el modelo just in time: cualquier retraso puede frenar líneas de producción completas.

3. La estabilidad regional:

Ciudad Juárez vive del intercambio: manufactura, logística, comercio.

Un puente detenido es una ciudad respirando a medias.

Si los bloqueos continúan, los costos ya no serán solo para el campo. Serán para las empresas, trabajadores, proveedores, transportistas y, a largo plazo, para la imagen de México como socio confiable en la cadena global.

¿Qué está verdaderamente en juego?

No hablamos solo de tráileres parados o pérdidas temporales. Está en riesgo algo mucho más profundo:

• La confianza en las instituciones, si se legisla sin consultar a quienes serán directamente afectados.

• La cohesión social entre campo y ciudad, dos mundos que dependen uno del otro aunque a veces lo olviden.

• La soberanía alimentaria, que se debilita cuando el productor nacional se ahoga entre deudas, sequía y regulaciones.

• La estabilidad de la frontera más importante del país, cuyo motor económico depende de que los cruces funcionen.

La protesta de hoy es una advertencia de lo que podría venir mañana si la Federación sigue apostando por la distancia y no por el diálogo.

Un país que se quiebra por falta de escucha

Lo reflexivo, lo doloroso, es darse cuenta de que no estamos ante un conflicto aislado. Estamos ante un modelo que ya no funciona.

Un modelo que espera que el campo produzca sin apoyo.

Que espera que los transportistas sostengan la economía sin garantías.

Que espera que la frontera responda mientras las decisiones se toman sin medir consecuencias.

La protesta de los productores es, en el fondo, un grito colectivo contra el abandono. Y el país debe decidir si lo atiende o lo ignora.

Porque si perdemos el campo, perderemos la comida.

Si se paraliza la frontera, perderemos empleo.

Si se legisla sin escuchar, perderemos gobernabilidad.

Y si todo eso ocurre al mismo tiempo, entonces sí, México se enfrentará a una crisis que no podrá contener con discursos ni con promesas.

Esta vez, el costo de no escuchar podría ser irreparable.

Guadalupe Parada Gasson Economista, experta en comercio exterior, periodista y docente con amplia trayectoria en sectores público y privado. Ha dirigido medios impresos y digitales, liderado proyectos de comunicación y formación, y se ha desempeñado en ventas, publicidad y relaciones públicas. Destaca por su perfil multidisciplinario, visión estratégica y compromiso con la gestión social y educativa. Recientemente presidenta de Rotary Club Juárez Real (2023–2024).