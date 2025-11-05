El Estado de derecho en ruinas

Publicidad - LB2 -

México entre el crimen y la indiferencia

El asesinato de líderes sociales como Carlos Manzo evidencia el colapso institucional del país; un gobierno tibio, un Estado ausente y una justicia que solo existe en el discurso.

En México se ha roto la línea más delgada pero más vital de toda nación civilizada; -el Estado de Derecho-.

La ley ha dejado de ser garantía y se ha convertido en consigna.

Lo que impera hoy no es el orden legal, sino la impunidad institucionalizada, el silencio del poder y el dominio de los grupos criminales sobre amplias regiones del país.

Los datos son brutales y hablan solos.

México ocupa el lugar 115 de 140 países en el Índice de Estado de Derecho 2024 del World Justice Project.

Es decir, el sistema judicial, las fuerzas de seguridad y las instituciones que deberían proteger a los ciudadanos están, literalmente, reprobadas.

Y cada día lo confirman los hechos; asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, territorios tomados.

Y ahora, el asesinato de Manzo, en Michoacán, vuelve a sacudir las entrañas del país —aunque no a sus gobernantes.

Manzo había lanzado un clamor desesperado; pidió apoyo, exigió intervención, denunció al crimen y a la indiferencia estatal.

Retó a los grupos delincuenciales a enfrentarlo cara a cara, consciente del riesgo que implicaba defender a su comunidad.

Pero su voz fue silenciada a balazos, como tantas otras, ante la omisión cómplice de un gobernador ausente y de una presidenta tibia.

Claudia Sheinbaum guardó silencio.

El gobierno federal respondió con el acostumbrado guión burocrático: “se está investigando”.

No hubo condena firme, no hubo presencia institucional, no hubo empatía.

Y esa omisión no es solo política, es moralmente inadmisible.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ignoró los llamados de auxilio.

Manzo había advertido que los grupos criminales seguían operando con absoluta libertad, cobrando cuotas, desplazando familias y desafiando al Estado.

Pero nada se hizo.

Ni prevención, ni protección, ni justicia.

Solo silencio.

Y el silencio, en este país, ya mata más que las balas.

Mientras tanto, el discurso presidencial sigue atrapado en el espejismo del “humanismo mexicano”, una narrativa de paz que solo existe en los foros internacionales. En las calles, la realidad es otra; las comunidades viven sitiadas, los cuerpos aparecen cada día, y los líderes que alzan la voz son silenciados sin que haya consecuencias.

Aceptar, como algunos proponen, que Estados Unidos intervenga directamente en territorio mexicano para combatir al narco sería la confesión final de nuestra derrota soberana.

Sería admitir que el Estado mexicano ya no puede garantizar ni la seguridad ni la justicia de su propio pueblo.

Y aunque Washington presume eficacia militar, lo que México necesita no son marines; son instituciones que funcionen, ministerios públicos que no se vendan, policías que no teman ni obedezcan al crimen.

La tibieza de la respuesta federal, la inacción de los gobernadores y la complicidad de las fiscalías han convertido al país en un archipiélago de miedo y desamparo.

Cada región tiene su ley, cada grupo armado su territorio, y cada ciudadano su propia suerte.

Hoy, más que nunca, los mexicanos están hartos. Hartos de los discursos vacíos, hartos de que el crimen gobierne, hartos de que la justicia sea un privilegio, hartos de enterrar a quienes todavía creen que vale la pena luchar.

El asesinato de Manzo no es un caso más; es una acusación directa al Estado mexicano, un espejo que refleja todo lo que hemos permitido perder.

Y la pregunta que sigue doliendo es simple:

¿Dónde están los que juraron protegernos?

Es hora de exigir.

Un país no puede sobrevivir sin justicia, sin Estado, sin ley.

Y si el poder no reacciona, será el pueblo quien termine por reclamar —con su voz, con su hartazgo y con su memoria— lo que la autoridad ha renunciado a defender; la dignidad de México.

