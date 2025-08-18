El combate a la pobreza de la 4T

Publicidad - LB2 -

El INEGI dio a conocer la semana pasada que gracias al aumento al salario mínimo y los apoyos sociales iniciados durante el periodo del ex presidente López Obrador, 13.4 millones de personas abandonaron su condición de pobreza. La estrategia en contra de la pobreza funciona, le pese a quien le pese, llámese PRI, llámese PAN, o demás detractores de un modelo que hace un año le otorgó la credibilidad a la Cuarta Transformación. El camino fue el indicado y hoy se demuestra.

La política social y económica implementada por el ex presidente inició desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, los apoyos sociales, sobre todo la pensiones a adultos mayores, fueron criticados injustamente, la derecha, el máximo exponente de ese entonces, el ex presidente Fox, criticaban un día sí y el otro también este recurso, para que, ironías de la vida, 15 años después, la candidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez, señalaba como promesa de campaña, no quitar los programas sociales. En fin, la hipocresía.

La fórmula también está compuesta por el alza al salario mínimo, estrategia que en su momento, el PRI de Peña Nieto decía que no se solucionaría nada con ello y que al contrario, traería problemas financieros que provocarían más problemas que soluciones. Debido a ello, durante ese sexenio, el alza al salario era de apenas 20 a 30 centavos. Como consecuencia de esa política económica, en 2018, año en que concluyó el Gobierno priista de Peña Nieto, un 41.9 por ciento de la población (51.9 millones) vivía en situación de pobreza.

En el recuento del salario mínimo, en 2018 era de 88.36 pesos diarios, en 2019 tras el incremento de 16%, en 2020 un 20% más, en 2021, de 15% más, en 2022 un aumento de 22%, y para este 2023, un 20% más. Y es así que, de 2018 de 88.36, llegamos a 248.84 pesos diarios. Las diferencias son enormes y contundentes. La presidenta Claudia Sheinbaum, siguiendo con esa inercia a la alza, el salario mínimo mensual pasó de 7 mil 467 a 8 mil 364, y en la frontera a 12 mil 596 pesos.

Es importante considerar que durante la pasada administración pasamos la crisis mundial sanitaria derivada del COVID-19, la cual derivó en problemas económicos mundiales, y a pesar de eso, jamás disminuyeron ni mucho menos se pausaron ni los programas sociales ni el salario mínimo, factores que contribuyeron a que millones de mexicanas y mexicanos hayan librado esa difícil situación.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; becas para el Bienestar Benito Juárez; jóvenes Construyendo el Futuro; sembrando Vida; tandas para el Bienestar (Microcréditos); producción para el Bienestar & Bienpesca; IMSS‑Bienestar; programa Nacional de Reconstrucción 2019; programa de Mejoramiento Urbano; programa de Apoyo a las Madres Trabajadoras y crédito Ganadero a la Palabra, entre otros, son los programas que han coadyuvado a disminuir la pobreza en nuestro país.

La medición realizada por el INEGI, señala que en cuanto a la pobreza extrema, en 2018 se tenía un siete por ciento en esa condición (8.7 millones). Para 2024, el dato es de 6.9 millones de personas, es decir, hubo una reducción de 1.8 millones. Esto indica claramente que el trabajo debe continuar, no podemos cantar victoria, pero sí asegurar que vamos por el camino correcto.

El incremento a los salarios y el refuerzo de otras políticas sociales y de empleo, son medidas que se han implementado para hacer frente a la desigualdad, con inclusión de políticas de fomento del empleo, transferencias sociales, entre otras. Es decir, una política integral eficiente, no ocurrencias.

En esta visión humanista, primero van las personas que más lo necesitan, y ya está demostrando su eficacia no sólo en cifras, sino en historias de familias que han dejado de decidir entre comer, pagar la casa, los estudios y necesidades básicas sobre las que nunca tuvo que haberse decantado.

Lilia Aguilar Gil Política y académica. Maestra en Administración Pública por la Universidad de Harvard y en Gestión Pública por el Tecnológico de Monterrey. Ha contribuido en foros internacionales y enseñado en la Universidad de Harvard. Fundadora de la asociación civil LIBRE, se enfoca en el empoderamiento juvenil. Imparte clases en la UNAM y actualmente es Secretaria Técnica en la SSPC, habiendo sido titular en la Secretaría de Gobernación. Su carrera en el Congreso refleja su compromiso con la seguridad y las políticas sociales.