Don Juan Tenorio, la sátira 100% irreverente.

Don Juan Tenorio, la obra de sátira política más concurrida en la historia de Ciudad Juárez está de regreso. Protagonizada por el género masculino, algunas veces “hombres”que han salido del closet, o que bien, tal pareciera que son mujeres pero no, son machos calados, como dijera el adaptador de la obra de José Zorrilla, pues es una de las esencias de la representación que ofrece el Club Activo 20 – 30 es que todos son hombres.. ¿No han sido hombres? Ese juicio de valor lo dejamos a la imaginación, pues el que se lleva se aguanta.



La presentación de la obra será el viernes 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre en el auditorio Benito Juárez con la temporada LXVI (la número 66) y los boletos con causa pueden ser adquiridos en taquilla del auditorio, 200 pesos por casi 2 horas de una distracción. Los recursos obtenidos son destinados para adquirir sillas de ruedas para niños con problemas de movilidad, compra de útiles escolares, la adquisición de alimentos para el programa “Toneladas de Viveres”, el “Lechetón” así como fortalecer la labor social que desarrollan desde hace 81 años en Ciudad Juárez los socios del Club Activo 20 – 30.



Santiago Aguilar nos comenta que hay una adaptación de acuerdo a la realidad política que va de los contextos locales a los nacionales y pasan además por los temas internacionales.

Ya imaginamos que tratan de decirnos algunos políticos que buscan ser los próximos o próximas en la boleta electoral. Las menciones a figuras públicas, no se personalizan, pero claro, ¿Quién no sabe el nombre del senador o senadora que le dio la espalda a la señora presidenta? ¿Quién no sabe que un partido político gobierna por tramos carreteros?



¿Qué pasa con el gobierno y las relaciones de poder? Pues tampoco se salvan del romanticismo del dramaturgo español, aunque hay parodias, ¿Qué dirá de quién gobierno en palacio nacional? ¿De la investidura de palacio en Chihuahua capital? ¿Los inquilinos de la calle Ferrocarril, cerca del puente negro? Hay muchas interrogantes que debemos analizar antes de que termine la obra en seis actos que tendremos la oportunidad de ver.



La puesta en escena tiene una amplia aceptación en Ciudad Juárez, tanto así que las representaciones que se dan a nivel nacional no han podido romper con la tradición en Ciudad Juárez que tiene ya un largo recorrido artístico. Así que si usted quiere reir un rato, prepárese con los diálogos que tienen un doble sentido, las parodias de la sátira política, así como los deseos de apoyar una obra con causa social no debe perderse el espectáculo que darán estos 14 actores en escena, pero también cuide la vista, pues, las mujeres que aparecen, no son mujeres en la vida real o al menos eso nos han aclarado en la conferencia de prensa que ofrecieron en el restaurante “Angus Rojo” de la Tecnológico y Vicente Guerrero.

