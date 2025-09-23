Desamparados

Publicidad - LB2 -

“Se tiene que saber quién los puso,

porque tiene un sentido de desprestigiar”



Declaración de Claudia Sheinbaum

en referencia a los supuestos amparos de los hijos de AMLO.

Los hijos de López Obrador tienen un problema que ningún otr@ mexican@ tiene, y que es de muy difícil -si no imposible- solución: son hijos de Lopez Obrador.

Cualquiera de nosotros podemos ir a donde nos plazca; podemos vacacionar en donde nos plazca; podemos hacer negocios con quien nos plazca; es más, podemos violar leyes y/oreglamentos y si somos sorprendidos en el acto, no sufrir mas consecuencias que las propias establecidas por el reglamento o la ley impactada como cualquier ciudadan@ ordinari@, pero ellos no …porque son hijos de López Obrador.

Y como quiera que sea, las actividades descritas en el párrafo anterior son actividades de las cuales ellos tienen control. Por ejemplo, pueden decidir vacacionar en Japón, o vender chocolates en el centro de la Ciudad de México, y afrontar la inevitable andanada de críticas y reclamos subsecuente. Podemos estar de acuerdo con las razones que ellos esgriman o no, podemos creerles o no, pero, a fin de cuentas, serian actividades realizadas por ellos.

Pero cuando alguien realiza un acto a nombre de ellos, y lo que es peor, sin avisarles ni tomarles parecer, ¿Qué pueden hacer ellos?

El pasado 16 de septiembre, “alguien” de manera sospechosamente diligente, a todas luces coordinada, decidió que los hijos de Lopez Obrador necesitaban un amparo para protegerse de posibles actos de la justicia federal.

En la ciudad de Zacatecas, un supuesto abogado de nombre Francisco Javier Rodriguez Smith MacDonald, de manera electrónica, tramitó un amparo a nombre de los hermanos Andrés Manuel, Jose Ramon y Gonzalo Lopez Beltran, en donde se solicita protección contra posibles abusos de poder como la incomunicación o la desaparición forzada por parte de la autoridad federal.

El detalle, y ahí está la clave de este embrollo, es que el amparo de marras no era solo para los hijos de Lopez Obrador, sino que también incluía, convenientemente, a un total de 16 personas, todos ellos vinculados al llamado huachicol fiscal.

Y para darle mas carnita al asunto, ese no fue el único amparo tramitado ese mismo dia, no, de ninguna manera. El mismo supuesto abogado tramitó otro amparo en la Ciudad de Mexico, y la abogada Eribel Mejía Barrios hizo lo propio en Tabasco.

En los tres casos la supuesta solicitud se hizo de manera electrónica, sin que los “beneficiarios” o los abogados de estos se presentaran siquiera a ratificar dichos tramites. Sin embargo, y por la “gravedad” de los actos reclamados, los tres surtieron efecto de inmediato, quedando los hijos de Lopez Obrador y sus pretendidos asociados protegidos de los actos ahí señalados.

Para redondear la puesta en escena, carambola de tres bandas, el mencionado abogado Rodriguez Smith MacDonald, ya antes había interpuesto un amparo a favor del conocido narcotraficante Rafael Caro quintero.

Por lo tanto, según esta lógica, ahora queda de manifiesto, no solo que los Lopez Beltran, y por extensión Lopez Obrador, son huachicoleros y corruptos. Además, están inmiscuidos con el narcotráfico hasta las manitas. La verdad es que no, pues ese mismo día quedó demostrado que todo era una puesta en escena, un montaje más.

Para la tarde del 16, los supuestos beneficiados hermanos Lopez Beltran, emitieron un comunicado donde se dejaba en claro que ellos en ningún momento promovieron dichos amparos. El propio abogado Rodriguez Smith aclaró al Universal que su verdadero nombre no es Francisco Javier, sino Juan Francisco, por lo tanto, él también se deslindaba del trámite acusando usurpación de identidad.

Mas aun, este abogado aprovecho para hacer público que no es la primera vez que es usurpada su identidad para realizar trámites como el señalado, pues lo mismo ocurrió con el mencionado amparo interpuesto a favor de Caro Quintero. Es decir, el tampoco intervino en aquel tramite como señalaron los medios.

En fin. Estos medios de comunicación, lugar de hacer énfasis en la evidente suplantación de los involucrados, prefirieron seguir manejando la nota como si realmente los hijos de Lopez Beltran hubieran solicitado los mencionados amparos, es decir, como si realmente hubiera relación entre ellos y los indiciados en el caso del huachicol o el narcotráfico.

El conductor de Radio Fórmula de la tarde en la emisión del viernes 19 de septiembre no pudoser más claro en cuanto a las intenciones de quienes conspiraron para realizar este montaje. Palabras más, palabras menos dijo, “Ya los hijos de AMLO salieron a deslindarse de estos hechos, sin embrago, la mancha queda ahí”.

Yo no defiendo a los hijos de Lopez Obrador, tal vez algún dia puedan llenar los zapatos de su padre, o tal vez no, pero ciertamente que con montajes tan burdos como este o algunos otros del pasado inmediato, en lugar de perjudicarles, resultan beneficiados.

¿Quiénes creen en estas argucias tan zafias por parte de los opositores al actual régimen? Pues solo la pequeña minoría que ya lo los sigue, pero nadie más.

Es cuánto.

