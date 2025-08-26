Cuando la soberanía se juega en Fox News

Publicidad - LB2 -

¿Qué nos está pasando?

Esa es la pregunta que muchos nos hacemos después de escuchar, la semana pasada, uno de los comentarios menos pensados —y más desafortunados— de parte de un servidor público que ocupa un escaño en el Senado de la República.

Lilly Téllez, antes comunicóloga —y quizá aún sin darse cuenta de que esa etapa terminó— apareció en la televisión estadounidense, en el canal Fox News, asegurando que México es un narco-Estado y que la mayoría de los mexicanos aceptaríamos la intervención de Estados Unidos para combatir al crimen organizado. Disfrazar esas palabras como “cooperación” no cambia su esencia: se trata de pedir la intervención de otro Estado en nuestro país.

Lo preocupante es que estas declaraciones no vinieron de una ciudadana común, sino de alguien que representa a la nación en una de las cámaras más importantes. No solo deja mal al gobierno en turno, sino a México entero ante los ojos del mundo.

Además, no olvidemos el historial: Téllez llegó al Senado bajo el cobijo de Morena, y cuando le resultó incómodo el encargo, dio el salto a otro partido. Su trayectoria está marcada más por la crítica mediática que por propuestas legislativas. Como periodista, aprovechó los micrófonos y reflectores; como política, parece seguir el mismo libreto: escándalo primero, responsabilidad después.

Y es aquí donde vale la pena detenernos: ¿qué tan grave es que una senadora haga este tipo de declaraciones en un medio extranjero? No se trata solo de libertad de expresión. Quien ocupa un cargo de esa magnitud carga con una responsabilidad enorme, pues sus palabras tienen consecuencias en la percepción internacional, en la diplomacia y en la política interna. Cuando alguien en esa posición habla de intervención extranjera, manda un mensaje de debilidad institucional y de renuncia a nuestra soberanía.

Peor aún, no se trata de un desliz aislado. La carrera política de Lilly Téllez ha estado marcada por la volatilidad y el oportunismo. Lo vimos cuando dejó Morena para unirse al PAN, y lo seguimos viendo ahora, cuando utiliza el discurso incendiario como catapulta para mantenerse vigente. Su estrategia no es construir, sino golpear. No es proponer, sino provocar. Y eso, en un país donde la política debería ser un espacio de soluciones, se convierte en un obstáculo más para quienes de verdad quieren servir.

Mientras tanto, millones de mexicanos enfrentan la inseguridad en su vida diaria. Esos mismos millones jamás han recibido una propuesta concreta de parte de la senadora para mejorar la justicia, fortalecer a la policía o garantizar un sistema judicial eficiente. En cambio, lo que reciben son frases rimbombantes, entrevistas en cadenas extranjeras y una lluvia de escándalos que solo alimentan el espectáculo político.

Hoy, su discurso no representa la defensa de la soberanía ni de la seguridad nacional; más bien la coloca en el papel de bufón dentro del Senado, un papel que ella misma eligió al preferir la estridencia sobre el compromiso.

Y es que, con justa razón, soy de la idea de que a la senadora se le debería iniciar, al menos, un procedimiento. Porque está mal: alguien que tiene las herramientas para servir al pueblo mexicano desde un escaño, que ha ocupado ya por más de un sexenio, no ha hecho otra cosa de relevancia que alimentar sus aspiraciones presidenciales y acumular escándalo tras escándalo. Pero de bajar a ver las necesidades reales del pueblo… nada.

Eso, querido lector, es lo que me enoja. Que todavía, viendo cómo apenas sobreviven algunos políticos con un salvavidas de credibilidad ante el escrutinio público, aparezcan voces a defender a la “reciclada” de Morena, la misma que hoy presume como bandera al PAN. Sí, la misma que se siente Anabel Hernández lanzando acusaciones sin pruebas.

Y aún así, con la ofensa que generó en el pueblo sus declaraciones de intervención extranjera, el PAN local decidió salir a defenderla. Defienden lo indefendible, como si no hubiera mil cosas mejores en qué gastar sus fuerzas para ayudar a los mexicanos. Prefirieron los reflectores, antes que demostrar trabajo real.

Recordemos, queridos lectores: si alguien no se cansó de criticar a todos, fue la senadora. Hoy busca consuelo en las filas del partido que antes señalaba. Pero, ¿qué nos queda por decir? Solo advertir que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla.

Daniel Alberto Álvarez Calderón Político y abogado chihuahuense con experiencia legislativa y empresarial. Exsubdelegado de PROFECO, ex dirigente del PVEM en Ciudad Juárez y cofundador de Capital and Legal. Consejero en el sector industrial y financiero, promueve desarrollo sostenible e inclusión social.