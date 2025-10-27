Cuando la imagen mato a la música: MTV la hiperrealidad y simulacro

Publicidad - LB2 -

En los años 80, para muchos de la generación X el núcleo familiar se componía de padres y hermanos que habitaban un hogar donde la televisión era uno de los principales espacios de convivencia. El ritual era sencillo: tras llegar del colegio, todos se reunían frente al aparato, compartiendo horarios fijos, viendo los mismos programas, y en el caso de aquellos que tenían acceso por cable, también el nuevo canal MTV con sus videoclips. Esa experiencia de ver la tele representaba más que entretenimiento: era pertenencia generacional, referencia estética, modo de verse y de verse a sí mismo junto al otro. MTV significaba videoclip tras videoclip, presentadores, moda, música visual, sentirse parte de un mismo pulso pop global.

MTV para la cultura fue un fenómeno transformador. Nació en 1981 como un canal de música 24 horas y redefinió la relación entre sonido e imagen, entre artista y pantalla. Más que un medio, se volvió una plataforma simbólica: los jóvenes aprendían tanto lo que escuchaban como lo que veían, cómo vestirse, cómo moverse, qué narrativas visuales adoptar. MTV instauró un nuevo lenguaje de consumo cultural: estética rápida, irreverente, globalizada. Fue clave en la configuración de la identidad juvenil de aquel momento, empujando al centro lo visual, lo seductor, lo efímero y lo colectivo. La cultura pop de los 80 y los 90 no solo pasó por MTV – MTV la construyó.

Pero el mundo cambió y con él el modo de ver. La transición hacia Internet trastocó el paradigma de la televisión lineal. El nuevo espectador ya no esperaba el horario, sino que buscaba el clip, el streaming, el sorteo del algoritmo, la red social. YouTube, TikTok, Spotify desplazaron el rol del canal como mediador único. MTV, que vivía del flujo de videoclips, se vio atrapada en las inercias de un modelo de difusión que se volvía obsoleto. Ver la música dejó de ser sintonizar un canal y pasó a ser navegar links, compartir vídeos, construir listas personales. La televisión dejó de dictar para convertirse en una opción más entre muchas.

Filósofos como Umberto Eco y Jean Baudrillard ya habían anticipado los abismos que se abrían con la cultura de masas y los medios. Eco en Apocalípticos e integrados analizó críticamente cómo la cultura de masas redefine valores y mitos, cuestionando tanto al intelectual “apocalíptico” como al “integrado” que acepta sin cuestionar. Baudrillard, por su parte, apuntó que la televisión y los medios ya no solo representaban la realidad sino que la sustituían: «los medios ya no se limitan a representar lo real; constituyen una hiperrealidad», una simulación donde lo simbólico reemplaza a lo referencial. En ese sentido, MTV no sólo transmitía música y moda sino que participaba en la construcción de un mundo de imágenes que el espectador interiorizaba, asimilaba y reproducía. La televisión dejó de ser ventana y pasó a ser espejo de los deseos, del consumo y de la identidad.

Y sin embargo, llegó el fin de una era. La compañía matriz Paramount Global anunció que cinco de los canales musicales de la marca MTV – namely MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live – dejarán de emitirse el 31 de diciembre de 2025. Esta decisión responde (según los informes) a una drástica caída de audiencia de televisión musical y a un recorte global de costes de aproximadamente US$ 500 millones. Se vuelve inevitable preguntarse: ¿cuántos ingresos perdió MTV en su cima versus hoy? Aunque no hay cifras detalladas exclusivas del canal, sí se registró para Paramount una pérdida por desvalorización de sus canales de cable por casi US$ 6 mil millones. Más allá de los números, ese cierre marca la desaparición de un formato: el de la televisión musical en el sentido tradicional, con programación lineal, descubrimiento colectivo y espectáculo pop centralizado.

La conclusión es clara: lo que fue una plataforma definitoria del gusto, el estilo y la juventud se convierte hoy en un archivo nostálgico. MTV dejó de ser canal para volverse nombre, marca, eco de un tiempo. Su desaparición (o transformación) en este nuevo mundo digital nos recuerda que la forma cultural que definió generaciones puede extinguirse o reinventarse. Para la generación “X” y “Y”, MTV significó comunidad frente al televisor; para la cultura contemporánea, su cierre encierra el final de un modelo de mediación, y abre paso a otro en el que cada quien se fragmenta, personaliza y navega su propio flujo.

Elias Ascencio Diseñador gráfico, fotógrafo y docente con más de 30 años de trayectoria artística y educativa. Maestro en Administración Pública y doctorante en Semiótica, ha trabajado en Metro CDMX y marcas nacionales. Líder filantrópico y promotor cultural en México.