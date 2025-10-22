Cuando el voto se convirtió en libertad

Publicidad - LB2 -

A las mujeres que hicieron posible que México tuviera voz femenina en las urnas.

El pasado 17 de octubre se conmemoraron 72 años del reconocimiento al voto femenino en México, una fecha que cambió para siempre el rumbo del país. Ese día, en 1953, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que otorgó a las mujeres mexicanas el derecho a votar y ser votadas.

Aquella conquista fue mucho más que una ley: fue el resultado de décadas de lucha, de mujeres que se organizaron, marcharon y alzaron la voz cuando ni siquiera se les permitía hablar en público. Mujeres valientes que enfrentaron burlas, cárcel y desprecio por exigir algo tan elemental como decidir su destino.

El voto femenino no fue un regalo; fue una victoria ganada a pulso, con trabajo y con dignidad. Gracias a ellas, hoy las mujeres participamos en la vida política, dirigimos instituciones, gobernamos estados, y por primera vez en la historia, México tiene una presidenta mujer: Claudia Sheinbaum Pardo.

Su llegada al poder es más que un símbolo: es la materialización de un sueño que nació en la voz de miles de mujeres que se negaron a aceptar un “no” como respuesta.

Pero como todo cambio profundo, esta historia aún no está completa. Porque aunque la paridad ha avanzado y las mujeres están en todos los espacios, no todas las voces suenan igual. Hay mujeres que siguen votando, pero no son escuchadas; mujeres indígenas, rurales y afrodescendientes que aún enfrentan muros de racismo, pobreza y exclusión.

Por eso, cada aniversario del voto femenino debe recordarnos que la igualdad real todavía está en construcción.

Y dentro de ese camino, hay señales luminosas que nos llenan de orgullo. Una de ellas es la presencia de Beatriz Mojica Morga, senadora afromexicana por Guerrero, quien se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en llegar al Senado de la República. Su historia es símbolo de avance, de resistencia y de representación; un recordatorio de que la política mexicana también tiene color.

Sin embargo, aún falta mucho más. Faltan más mujeres afro, más mujeres indígenas, más mujeres del pueblo en los espacios donde se deciden las cosas. Faltan condiciones justas para que la paridad no sea solo una palabra, sino una práctica viva y equitativa.

Porque el voto femenino no se logró para llenar cuotas, sino para llenar de justicia la democracia.

El 17 de octubre de 1953 marcó un antes y un después. Y setenta y dos años después, cada voto que una mujer deposita en una urna es un acto de memoria y de resistencia. Es decir: “estamos aquí, decidimos, construimos y cambiamos este país”.

Hoy celebramos lo que nuestras antepasadas conquistaron, pero también honramos lo que nos toca seguir transformando.

Porque mientras haya una mujer decidida a alzar la voz, el voto seguirá siendo la forma más poderosa de libertad.

Ángeles Gómez Fundadora en 2014 de Ángeles Voluntarios Jrz A.C. dedicada al desarrollo de habilidades para la vida en la niñez y juventud del sur oriente de la ciudad. Impulsora del Movimiento Afromexicano, promoviendo la visibilización y sensibilización sobre la historia y los derechos de las personas afrodescendientes en Juárez.