Cruzifixión, Cruzificción o Coronación. El Evangelio Según Palacio.

I. Cruz sin Plan B (pero con Plan P… de Palacio)

Cruz Pérez Cuéllar ha declarado que será el candidato a gobernador por Morena y que no tiene plan B.

Lo dice con la convicción de quien ya escuchó voces celestiales… o al menos llamadas desde el cuarto piso de Palacio Nacional. Pero en política, la certeza suele ser una mezcla de fe, cálculo y señales que sólo los iniciados saben leer. Cruz, posiblemente, ya se compró el incienso y el báculo.

¿Y qué le da esa seguridad? ¿Un mandato divino? ¿Un algoritmo electoral? No.

Señales. Señales que, si se interpretan con el rigor de un lector de runas, apuntan a que el alcalde de Juárez no sólo está en la jugada, sino que ya tiene el balón y el silbato. Como el equipo América de fútbol.

II. Los milagros que lo posicionan.

Primero, el hospital regional del IMSS de tercer nivel. Porque nada dice “te tengo en mis afectos” como inaugurar infraestructura pesada en tus terrenos.

Segundo, el encargo de los Centros de Educación Inicial para el Bienestar, que aunque lo ejecutará su esposa, Rubí, parece más un gesto de “confío en ti” que de “hazlo tú mesmo”.

Tercero, el Plan México detonado desde Juárez, como si Cruz fuera el nuevo Moisés guiando al pueblo hacia el desarrollo. El Polo de desarrollo que marca la pauta.

Cuarto, la reciente visita a CDMX con la gobernadora y los mandos de seguridad, para coordinar inteligencia contra la violencia, con Omar García Harfuch. ¿Dónde será? En Juárez, claro. Porque si Chihuahua fuera una novela de realismo mágico, Cruz sería el personaje que siempre está en el lugar correcto, con la cámara encendida y el micrófono listo.

La Torre Centinela, no agarró visibilidad aquí. ¿Se fijaron en este detalle?

III. Las cifras del evangelio crucista.

La reelección con revolcada de tres a uno a los panistas fue su milagro electoral.

Su equipo afilia militantes como si fueran estampitas de la Virgen de Morena, y los comités seccionales brotan como capillas en tierra fértil.

Además, su habilidad para crear alianzas con alcaldes y organismos civiles lo convierte en el apóstol de la transversalidad.

Pero cuidado: en política, los números también se maquillan. Y aunque Cruz presume músculo, no falta quien diga que parte de ese músculo es aire caliente y buena prensa. DICEN LOS ESPECULEROS.

IV. Andrea y los silencios de Palacio.

Mientras Cruz colecciona señales, Andrea Chávez colecciona silencios. Su cercanía con Adán Augusto López, que antes era garantía de ascenso, hoy parece más un ancla que un trampolín. La presidenta la trata con la misma calidez que un trámite en ventanilla.

Y si eso no fuera suficiente, la detención del comandante H en Paraguay, ligado a Adán Augusto, termina por ponerle más sombra que luz a su aspiración.

En este juego, Andrea parece estar en la banca, esperando que alguien se lesione. Pero el partido ya va 3-0, y Cruz no muestra signos de calambre.

V. Ariadna Montiel: la rencorosa con presupuesto.

Pero no todo es incienso y palmas para Cruz. Ariadna Montiel, Secretaria del Bienestar, parece haber cambiado de devocionario.

Algo le molestó, algo le dolió, y ahora promueve a Cuauhtémoc Estrada como el tercero en discordia. Y detrás de él, a Mayra Chávez y una camada de jóvenes deseosos de entrar a la liga intermedia, como si fueran seminaristas en busca de parroquia.

El tiempo juega contra ellos.

Estamos al quince para las doce, y el convoy crucista ya va en marcha. Si Ariadna quisiera descarrilarlo, tendría que enfrentarse a Palacio. Y aunque rencorosa, no es ingenua. Nadie desafía al centro del poder sin pagar indulgencias.

VI. ¿Cruzifixión o Coronación?

La certeza de Cruz no es arrogancia, es cálculo. No necesita plan B porque el plan P (de Palacio) ya está en marcha. Las señales están ahí, como versículos de una liturgia política que sólo unos pocos saben leer. Hospitales, programas, planes nacionales, visitas estratégicas, números contundentes y pasivos ajenos.

Pero cuidado: en política, los evangelios cambian de autor sin previo aviso. Y aunque hoy todo apunta a Cruz, mañana podría aparecer otro mesías. Y toda esta trama podría ser solamente una Cruzi-ficción.

Por ahora, Cruz predica. Y el pueblo escucha. Pero la última palabra, como siempre, la tiene el altar mayor.

Ya me voy, no sin antes dejarles una sonora trompetilla a los misántropos de la aldea.

A los ultras; aparentes defensores del medio ambiente y protectores del estado anímico de las 48 tiernas ardillitas que habitan en la explanada de la Mega Bandera y micro regiones aledañas.

Expertos en demolición de acciones municipales.

Por esta ocasión, el Grito de Independencia se da en condiciones negativas gracias a su ingerencia “protectora” a las ardillitas fronterizas.

Como si unas horas de celebración patriótica fueran de lesa humanidad.

Las ardillitas no tendrán traumas por el estrés que les haya podido causar el evento, pero el cambio de locación de la ceremonia, si afectará profundamente la vialidad binacional y el estado de ánimo de los automovilistas que cruzan la frontera.

Nos vemos en el Grito.

¡Viva México, cabrones!

Raúl Ruiz Abogado. Analista Político.