Crianza Positiva: el regreso del hijo pródigo de Spock.

Publicidad - LB2 -

En México, el nuevo evangelio educativo se llama “Crianza Positiva”. Instituciones como el DIF Estatal, UNICEF, el Instituto Municipal de las Mujeres y fundaciones privadas la promueven como la vacuna contra la violencia infantil. Se le atribuyen virtudes casi redentoras: paz en casa, hijos empáticos, padres pacientes y hogares libres de gritos. Pero conviene mirar más atrás. Lo que hoy se vende como novedad, ya fue ensayo general en los años cuarenta, con el célebre Dr. Benjamin Spock.

Spock revolucionó la educación infantil con una frase que sonó liberadora: “Confíe en su instinto y escuche a su hijo.” Se acabó la mano dura. Llegó la intuición maternal como brújula moral. Pero aquel modelo, fundado en el afecto sin estructura, derivó en generaciones más libres, sí, pero también más indisciplinadas. Fue el precio de confundir el amor con el permiso.



La Crianza Positiva del siglo XXI es, en buena medida, un reciclaje con maquillaje psicológico y patrocinio institucional. Cambiaron las siglas: donde antes hablaba Spock, hoy lo hacen el SIPINNA, la OMS o la UNICEF. Pero la sustancia es la misma: sustituir la imposición por la guía, el miedo por el respeto y el castigo por la conversación. Hasta ahí, nada malo. Lo riesgoso es creer que basta con un taller o un hashtag para revertir una cultura de violencia arraigada en generaciones.

- Publicidad - HP1

El paralelismo entre ambos modelos es evidente.

Primero: los dos se fundan en el amor como punto de partida.

Segundo: ambos rechazan el castigo físico y la autoridad rígida.

Tercero: los dos idealizan la figura del padre comprensivo, aunque sin resolver del todo el dilema de los límites.

Y cuarto: ambos suponen que el problema está en el método, cuando quizá el problema está en el ser humano mismo.

En Chihuahua, los números del DIF son un espejo roto: más de 15 mil denuncias por maltrato infantil cada año, 1,300 niños bajo resguardo del Estado y miles de hogares donde la violencia es la gramática cotidiana. No es falta de “estrategia de crianza”, sino de estructura moral. Es una generación de adultos heridos tratando de criar sin haber sanado.

La crianza positiva, como antes el modelo Spock, corre el riesgo de fracasar por exceso de fe en la teoría y escasez de realidad. No basta con enseñar a los padres a dialogar si no se les enseña antes a vivir. No se puede dar afecto si se carga resentimiento. No se puede enseñar límites si uno mismo no los tiene.



Es posible que esta nueva cruzada educativa logre algunos frutos. Pero si repite el error de Spock —el de pensar que el amor basta sin disciplina— volveremos al punto de partida: padres confundidos, hijos confundidos y una sociedad más emocional que ética.

Quizá el problema no sea el método, sino el corazón humano. Porque educar, como amar, no es cuestión de técnica, sino de carácter. Así es, El Meollo del Asunto.

Daniel E. Valles Periodista y comentarista de radio y televisión. "El Meollo del Asunto" y "La Familia es Primero" son sus principales herramientas periodísticas que se publican en medios impresos y digitales en diversas geografías de habla hispana. Ha sido merecedor de diversos reconocimientos como conferencista y premios de periodismo, entre ellos, la prestigiosa Columna de Plata, que otorga la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez.