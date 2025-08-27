Congreso de Chihuahua: Inclusión de utilería

Publicidad - LB2 -

En teoría, los foros legislativos existen para escuchar las voces de los pueblos, abrir espacios al diálogo y construir leyes con base en la participación ciudadana. En la práctica —al menos en Chihuahua— parecen diseñados para cumplir con un requisito de trámite: acarreo, foto oficial, discursos de ocasión y, por supuesto, el desinterés total de quienes deberían estar al frente. Y lo digo con conocimiento de causa: estuve ahí, como representante de la comunidad afromexicana, en dos consultas que dejaron mucho que desear.

Aclaro de entrada algo importante: una de las propuestas más valiosas de esta legislatura, impulsada por la diputada Edith Palma, es homologar la ley local con la federal para que, por primera vez en la historia, se reconozca formalmente a la comunidad afromexicana en Chihuahua. Eso significa que ya no seremos una nota al pie, sino sujetos de derecho, con la posibilidad de mantener nuestra identidad cultural: nuestra cosmovisión, espiritualidad, valores, creencias, conocimientos, normas, costumbres, tradiciones, lenguas, vestimentas, músicas y, en general, nuestras formas de vida y organización social. Dicho así suena grandioso, casi histórico. El problema es que, en los foros que deberían abrirnos las puertas, apenas saben que existimos.

La primera consulta fue un espectáculo en sí misma. Lo que esperábamos como un ejercicio serio de participación terminó siendo una presentación de la Dirección de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios. Se habló mucho de “inclusión”, pero —qué curioso— omitieron desde el principio a la comunidad afromexicana. No es la primera vez, claro: llevamos siglos en la invisibilidad. Pero que lo hagan justo en el marco de una consulta para modificar el artículo 2.º constitucional raya en el absurdo. Y, para colmo, dio la impresión de que buena parte de los asistentes estaban ahí por un “bono económico” o un favor político. Acarreados para llenar la sala, posar en la foto y cumplir con la agenda. Democracia versión selfie.

Ingenuamente, pensé que la segunda consulta sería diferente. Que ahora sí se abrirían mesas de trabajo, que podríamos debatir propuestas, aclarar dudas, intercambiar experiencias. Qué gran error. El encuentro se redujo a algo parecido a una clase aburrida: un ponente leyendo en voz alta, lanzando preguntas al azar como quien busca cumplir con la asistencia obligatoria, y cero espacio real para discutir. Lo paradójico es que las comunidades llegaron preparadas, cada una con su tema, con información y propuestas claras. Eso lo celebro infinitamente, porque demuestra que hay interés real desde abajo. Pero ¿dónde estaban los responsables de la comisión? No ahí, desde luego. Porque escuchar al pueblo no siempre da votos, y por lo visto tampoco fotos bonitas.

Es insultante que el presidente de la comisión que organiza estas consultas ni siquiera sea indígena. No porque no pueda simpatizar o apoyar, sino porque parece haberse vuelto costumbre que hablen por nosotros, sin nosotros. Yo llevo más de diez años trabajando con diferentes comunidades en esta ciudad, y aun así no me atrevería a decir que conozco al cien por ciento sus necesidades. ¿Y resulta que alguien externo, con años de “acompañamiento”, es quien decide cómo deben escucharse nuestras voces? Es como si quisieran curar una herida sin preguntar al paciente dónde le duele.

Lo que pudo haber sido una oportunidad histórica para sentirnos parte del proceso legislativo terminó siendo una decepción. Como afromexicana, lo digo sin rodeos: me sentí usada. Porque, al final, lo que parece importar no son nuestras propuestas, sino la simulación de que nos escucharon. Es la misma fórmula de siempre: acarreo, foto y ahí nos vemos.

Pero más allá del enojo personal, hay algo de fondo que debería preocuparnos a todos. Si en un estado como Chihuahua, que presume diversidad cultural y pluralidad política, se reduce una consulta indígena y afromexicana a un acto de trámite, ¿qué clase de democracia estamos construyendo? ¿Una que solo se sostiene en el papel, en las leyes bonitas que nadie aplica, o una donde de verdad se escucha y se respeta la voz de quienes históricamente han sido silenciados?

A veces parece que lo que menos quieren los políticos es complicarse con propuestas reales. Es más fácil llenar un salón con gente que va por el refrigerio, tomar la foto y presumirla en redes sociales. Lo difícil es quedarse a escuchar, responder preguntas incómodas, reconocer errores y comprometerse con cambios de fondo. Y eso, tristemente, no lo vimos en estas consultas.

Yo sigo creyendo que participar vale la pena. Que estar presentes, aunque sea incómodo para algunos, es necesario. Porque nuestra comunidad no pide favores: exige derechos. No pedimos ser invitados a medias, pedimos ser reconocidos con toda la dignidad que merecemos. Y ojalá algún día los foros legislativos dejen de ser escenarios de utilería para convertirse en lo que deberían ser: espacios de diálogo real.

Hasta entonces, nos toca seguir protestando, escribiendo, alzando la voz. Porque si algo quedó claro en estas consultas, es que los pueblos indígenas y afromexicanos no queremos ser adornos para la foto. Queremos respeto, queremos justicia y queremos decidir sobre nuestro propio destino.

Ángeles Gómez Fundadora en 2014 de Ángeles Voluntarios Jrz A.C. dedicada al desarrollo de habilidades para la vida en la niñez y juventud del sur oriente de la ciudad. Impulsora del Movimiento Afromexicano, promoviendo la visibilización y sensibilización sobre la historia y los derechos de las personas afrodescendientes en Juárez.