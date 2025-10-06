Chihuahua en el corazón de México

Publicidad - LB2 -

La relación oficial de Chihuahua con el Altiplano históricamente se antojaba distante, lejana, por decir lo menos. Desde la perspectiva centralista del otrora bipartidismo, siempre nos ubicábamos en el traspatio de las decisiones, ya fuera por la geografía, la reducida demografía —en comparación con los estados del centro del país— o por simple indiferencia.

De unos años a la fecha, el estado de Chihuahua, y en particular Ciudad Juárez, comenzaron a sonar con fuerza en el centro político. Y sí, esto se da con la llegada de la Cuarta Transformación y su llamado “Segundo Piso”, aunque incluso antes López Obrador eligió nuestra frontera para iniciar su campaña presidencial, y más tarde lo haría también la doctora Claudia Sheinbaum.

Más allá del cálculo político, lo cierto es que la atención hacia Chihuahua se volvió clara y contundente durante el gobierno obradorista y alcanzó plena dimensión con la actual administración de Sheinbaum. Primero, con mejores condiciones fiscales para la industria maquiladora y sus proveedores, también se redujo el IVA al 8 %, se homologaron las gasolinas y se autorizaron beneficios largamente exigidos. A esto se suman inversiones emblemáticas, como la construcción del Hospital General Regional, con más de 2 mil millones de pesos, entre muchas otras acciones del sexenio pasado.

Hoy, la presencia de Chihuahua en la agenda nacional no se limita a gestos aislados. Programas y proyectos recurrentes evidencian un trato distinto, de cercanía, que no habíamos conocido en décadas. Prueba de ello fue la reciente visita de la presidenta Sheinbaum a Juárez, donde presentó su primer informe en un acto inédito y muy bien recibido. Los juarenses reconocemos en ella a una estadista sensible a las necesidades de nuestra gente.

La seguridad también ha sido una prioridad. Esta semana fuimos invitados a la mesa nacional en Ciudad de México, donde se reportó la contención de delitos de alto impacto en nuestra frontera, e incluso la disminución de varios de ellos, gracias a la coordinación de la Guardia Nacional, el Ejército y las policías estatal y municipal.

En abril pasado, en un enlace directo, Sheinbaum inauguró los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), que operarán inicialmente en Juárez y luego en todo el país. La presidenta reconoció que se trata de una deuda con las madres trabajadoras de nuestra ciudad. En diciembre, vino de nuevo para inaugurar el Hospital Regional junto con Zoé Robledo, director del IMSS, saldando otra deuda histórica. Y en mayo visitó Guadalupe y Calvo en el marco del Plan de Justicia para la Sierra Tarahumara, donde se restituyeron tierras a comunidades indígenas.

Esta nueva dinámica con el gobierno federal, fruto de buenas relaciones políticas y de sensibilidad social, impacta de manera positiva en nuestra gente. Por ello agradecemos a la presidenta esa calidad de trato hacia Chihuahua, no sólo por los programas ya iniciados, sino también por todos aquellos que podemos incluir en la agenda presidencial.

Cruz Pérez Cuéllar Abogado y político mexicano de larga trayectoria, quien actualmente se desempeña como Presidente Municipal de Ciudad Juárez.