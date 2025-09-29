Chihuahua 2027: Adelantados.

Publicidad - LB2 -

En el 2027 los chihuahuenses asistirán a las urnas para elegir diputados federalesy locales, gubernatura, ayuntamientos y sindicatura. De momento las fuerzas políticas que dominan el escenario para la gubernatura son dos: MORENA y PAN.

En una carrera adelantada, los aspirantes a acceder a algún cargo de elección popular, particularmente para la gubernatura, tratan de hacer méritos para estar en el ojo público y ganarse el favor de los votantes, de la militancia o cúpulas de sus respectivos partidos políticos.

En lo que respecta a la gubernatura del estado, es claro que la competencia versa entre las coaliciones que eventualmente encabecen MORENA y el PAN. En Movimiento Ciudadano deberán decidir si ir solos y tratar de dar una poco probable gran sorpresa o sumarse a una más fructífera alianza con el PAN.

MORENA muy posiblemente iría coaligado al PT, mientras que con el partido Verde habría que esperar qué negocian sus franquiciaros locales y su dirección nacional con los guindas, dependiendo probablemente de quién resulte candidato o candidata para la gubernatura.

El alicaído PRI parece que aceptaría ir con el PAN si los números no le dan aldiputado federal por Delicias cantante de un popular grupo musical, única figura priista capaz de no dar una competencia testimonial por la gubernatura.

La pelea por el 2027, específicamente por la silla de Palacio de Gobierno, se ha configurado primero en una conflagración al interior de MORENA, donde la senadora de mayoría del estado lo es con la etiqueta de ser la candidata más votada del oficialismo en Chihuahua en la pasada elección, algo nada despreciable para una aspirante a gobernadora.

La permanente actividad política de la senadora juarense por Chihuahua ha chocado con la intención por despachar en calle Aldama de la capital del también morenista alcalde reelecto de Ciudad Juárez, quien gobierna el municipio más grande del estado y quien además cuenta con el récord de ser el alcalde más votado de la Historia.

Para muchos, los bonos de la joven senadora se han reducido radicalmente a raíz de su cercanía pública y política con el azorado coordinador de los senadores de MORENA, inmerso en serios escándalos y quien parece haber caído, si es que alguna vez la tuvo, de la gracia de la actual presidenta de México. Aún así la juarense sigue en lo suyo.

Es así que muchos ven que de momento los astros se alinearían al alcalde de Juárez, quien dentro de sus posibilidades opera y hace Política al interior del estado y a quien por cierto se le escurrió la candidatura a gobernador en 2021 siendo senador de la República, elección que a la postre refrendara el PAN. El experimentado político juarense ha mostrado músculo y fuertes apoyos cuando debe hacerlo.

Sin embargo, algunas voces mencionan que la poderosa Secretaria del Bienestar del gobierno federal también estaría interesada en gobernar el estado de Chihuahua, versión no tan descabellada para una funcionaria que viene del anterior sexenio y que mantiene presencia y muy considerables hilos de influencia política y administrativa en el estado.

Por el lado de Acción Nacional se perfila ya con bastante distancia de algún otro competidor por la gubernatura el alcalde de Chihuahua capital, quien resultó reelecto por amplio margen en las pasadas votaciones, ciudad donde incluso la candidata presidencial panista ganó.

El alcalde capitalino también aprovecha dentro de sus posibilidades para hacer Política en las principales ciudades del estado y contaría actual y eventualmente con importantes apoyos políticos y empresariales que pesan a la hora de definir una gubernatura.

El joven presidente municipal panista es visto con entusiasmo por las bases de su partido y todo indica que articularía una pragmática alianza con el PRI de ser necesario, coalición que en el caso de la capital funcionó adecuadamente en las pasadas elecciones, aportando el grueso de los votos que mantienen la gobernabilidad del actual gobierno estatal.

La adelantada carrera por la silla de Palacio de Gobierno en Chihuahua posiblemente incluya a otros perfiles, por ahora los mencionados serían los más visibles y políticamente fuertes. El respetable público y/o las cúpulas partidistas tendrán la última palabra, aún falta mucho…relativamente.

“Encomienda tus obras a Yahveh y tus proyectos se llevarán a cabo.”

(Proverbios 16:3)