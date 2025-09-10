Chamanería, la Religión Oficialista del Régimen Actual

Publicidad - LB2 -

En 2019, escribí que eso de la transformación que nos hablaba Andrés Manuel en sus peroratas, no era otra cosa que una transformación de la política a la religión. Algo que les parecía extraño a unos y desatinado a otros. Por lo que hemos visto en la última semana en el país tocante a ceremonias de inicio de períodos legislativos o de la misma SCJN, lo escrito anteriormente, toma no sólo actualidad, sino que lo refuerza y le da valor.



El que políticos hombres y mujeres que hacen política tengan una acción transformadora que venga desde la izquierda, no implica que no piensen o tengan una religión o creencia. Algunas de las formas más radicales de ateísmo, pueden ser no tan diferentes que algunas formas de religión.

Esto que estamos viendo puede pasar desapercibido para muchos que, no identifican forma alguna de religión, que no sea la que les inculcaron, la predominante en el país o practiquen alguna forma de animismo. Por otro lado, dentro de la gente de izquierda, se mantiene la creencia “religiosa” de transformar la sociedad y los gobiernos, cuando tienen la oportunidad.



Esto que estamos viendo en México, ya ha pasado antes. Se trata de una gran y penetrante revelación.

La transformación de la política a la religión a un ritmo acelerado, tuvo lugar en el SXIX y XX. Contrario a Tocqueville, la Revolución Francesa adquirió formas de alabanza y la idea de una vida futura. El Jacobinismo produjo la primera religión política moderna. Las formas de alabanza fueron seculares y un paraíso terrenal futuro incluido. Algo similar hace el régimen actual al “predicar” su estado de “Bienestar”, y “evangelizar” con ello para todo lo que hace o promueve.



Los Hechos

1. El Senado y la “limpia” presidencial

La escena más reciente no fue un discurso jurídico solemne, sino una “limpia” chamánica. La nueva presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, fue rociada con humo de copal por una curandera tzotzil de San Juan Chamula. En pleno recinto legislativo, la política fue bañada de espiritualidad indígena para “alejar las malas vibras”.



Un acto religioso en un recinto de Estado. El laicismo, en pausa.

2. La SCJN y la consagración de Quetzalcóatl

Días antes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación vivió un ritual de purificación. Se invocó a Tonantzin, a Quetzalcóatl, gran dador de vida, al padre sol, a la abuela luna y a la madre tierra.

Los nuevos ministros recibieron el bastón de mando como si se tratara de sacerdotes consagrados en un culto pagano.



Se borró la línea entre el derecho positivo y la religión, entre la Constitución y el mito.

3. Claudia Sheinbaum, limpia y bastón de mando

El 1 de octubre de 2024, en su investidura como presidenta, Claudia Sheinbaum fue purificada con humo, hierbas y plegarias. Se invocó a los ancestros para que la iluminaran. También recibió el bastón de mando indígena, símbolo espiritual y político a la vez.



La primera presidenta de México arrancó su gobierno bajo un ritual religioso, no bajo un acto puramente laico.

4. AMLO, el inaugurador de la religión oficialista

El origen fue claro: Andrés Manuel López Obrador. El 1 de diciembre de 2018, en Chiapas y después en el Zócalo, fue purificado con sahumerios, recibió el bastón de mando y se pidió la bendición de los espíritus y de la madre tierra.



Ese día nació la religión oficialista de la 4T. AMLO se convirtió en su sumo sacerdote, y desde ahí la liturgia se ha repetido como catecismo político.

El Contraste: Noroña y el sesgo religioso

Y mientras tanto, en el Congreso, cuando la senadora Lilly Téllez mencionó a Dios, Fernández Noroña la reprendió:

“Las invocaciones a divinidades no caben”.



¡Qué ironía! Porque al parecer, caben todas las invocaciones menos la cristiana. Se permite a Tonantzin, a Quetzalcóatl, al padre sol, a la abuela luna. Pero no a Dios.



Es el mismo patrón de la Roma Imperial: se podía adorar a decenas de dioses, desde Júpiter hasta Mitra, pero lo que no se toleraba era la fe en Cristo. Porque esa fe no se subordinaba al poder político. Hoy, en versión mexicana, la regla se repite: todo culto cabe, menos aquel que no se doblega a la narrativa oficial.

Vasconcelos y el Espíritu Santo en el lema universitario

Este doble rasero se vuelve todavía más evidente cuando recordamos que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) porta como lema oficial una frase con raíces profundamente cristianas:

“Por mi raza hablará el espíritu”.



José Vasconcelos lo explicó así:



“Usé la palabra ‘Espíritu’—escribió el maestro—que en el lema significa la presencia de DIOS, cuyo nombre nos prohíbe mencionar, dentro del mundo oficial, la Reforma protestante que todavía no ha sido posible desenraizar de las Constituciones del 57 y 17. Yo sé que no hay otro espíritu válido que el Espíritu Santo”. (365 días para conocer la historia de México, Alejandro Rosas, p. 87).



El propio Vasconcelos admitía que en su tiempo hubiera sido una locura impulsar abiertamente el lema en su sentido cristiano, porque imperaba un jacobinismo feroz en la élite revolucionaria. Pero el hecho es contundente: el lema más repetido de la universidad pública más grande de México se refiere directamente al Espíritu Santo.



¿Y alguien habla de violación al Estado laico por eso? Nadie. Porque el problema no es la religión en sí, sino qué religión se permite y cuál se censura.

La Religión Política del Siglo XXI

Tocqueville había advertido que la democracia estadounidense convivía con la religión, pero separada del poder político. En Francia, en cambio, la Revolución inventó una religión política, con sus ritos, templos y promesas de salvación secular. El jacobinismo fue, en palabras de historiadores, la primera fe laica.



Hoy, en México, el régimen actual ha hecho lo mismo:

– Promete un paraíso en la tierra: el Estado de Bienestar.

– Tiene sus liturgias: bastón de mando, limpias, invocaciones.

– Tiene su dogma: la “transformación histórica”.

– Tiene su sacerdocio: el presidente y sus sucesores como intérpretes del destino.



La política mexicana se ha vuelto un culto, un sincretismo donde se sustituye la fe cristiana por un chamanismo oficialista, que legitima al poder con humo y plegarias.

Conclusión

Estamos frente a un Estado laico a medias: la laicidad sólo aplica contra el cristianismo, nunca contra los ritos chamánicos del régimen. Como en Roma, como en la Revolución Francesa, como en cualquier imperio que usa la religión para adornar el poder, la tolerancia es selectiva.



No estamos viendo una transformación política, sino la consolidación de una religión de Estado. Y su nombre no es catolicismo, ni protestantismo. Es chamanería oficialista. Ahí El Meollo del Asunto.

