Cerrojazo: El fin de semana perfecto

Publicidad - LB2 -

Hay fines de semana que parecen diseñados por un guionista con exceso de café y esperanza en el destino.

Para la presidenta Sheinbaum, este fue uno de esos capítulos donde todo se acomoda como si el universo hubiera decidido darle un respiro.

- Publicidad - HP1

Y vaya respiro.

Aumento al salario mínimo, acuerdo empresarial para reducir la jornada laboral a 40 horas, recepción con honores en Washington durante el sorteo de la Copa del Mundo, y hasta el presidente Trump —sí, ese mismo— reconociéndola como “la gran líder mundial”.

El guión es tan redondo que hasta parece sospechoso.

Porque mientras los opositores se desgastan en su eterno “golpe blando”, descalificando todo, minimizando sus logros, desgañitándose al gritar que medio millón de personas fueron todos, ¡ACARREADOS!, en tanto, la presidenta se pasea entre aplausos, vítores y selfies diplomáticas.

El Zócalo, por si fuera poco, se convirtió en un mar humano que desbordó calles laterales, como si la convocatoria hubiera sido escrita por García Márquez: “Crónica de una concentración anunciada”.

El salario mínimo y la jornada laboral de 40 horas: milagros de temporada.

El aumento al salario mínimo llegó como esas ofertas de fin de año que nadie esperaba pero todos agradecen.

Los empresarios, que suelen tener la piel más dura que un rinoceronte, aceptaron además arrancar con la reducción de la jornada laboral a 40 horas por semana en 2026.

Un acuerdo que, para algunos, suena a utopía sindical; para otros, a estrategia política digna de manual.

La ironía es que mientras se anuncia la reducción de horas, los opositores llevan meses trabajando horas extras en su “golpe blando”, sin paga, sin descanso y sin resultados. El contraste es brutal: unos celebran menos horas de trabajo, otros acumulan más horas de desgaste.

La aprobación de la ley.

Washington: la alfombra roja y el guiño de Trump.

El viaje a Washington fue la cereza del pastel.

La presidenta fue recibida con honores durante el sorteo de la Copa del Mundo, como si se tratara de una estrella de rock en gira internacional.

Y ahí, en medio de los reflectores, apareció Donald Trump, el mismo que suele reservar sus elogios para sí mismo, reconociéndola públicamente como una gran líder mundial.

El sarcasmo se escribe solo: Trump, el hombre que convirtió la política en reality show, otorgando credenciales de liderazgo a Sheinbaum.

Es como si el maestro de ceremonias del caos hubiera decidido darle su bendición. Una postal que, guste o no, se convierte en munición política de alto calibre.

El Zócalo: LA RESPUESTA AL GOLPE BLANDO.

Pero lo que realmente despeja el camino es la concentración en el Zócalo. Repleto, abarrotado, desbordado. El espacio abierto y las calles laterales convertidas en un mosaico humano que responde con presencia física al desgaste mediático.

El “golpe blando” se estrella contra la realidad dura: la multitud.

Porque mientras los estrategas opositores diseñan discursos de laboratorio, la presidenta convoca cuerpos, voces y banderas.

El Zócalo se convierte en el espejo que refleja la diferencia entre teoría y práctica, entre rumor y presencia.

TELÓN FINAL: el fin de semana perfecto.

En política, los fines de semana suelen ser terreno de escándalos, filtraciones y tropiezos.

Este, en cambio, fue un fin de semana de manual para Sheinbaum: salario mínimo, jornada laboral, Washington, Trump y Zócalo.

El sarcasmo final es inevitable: mientras los opositores buscan grietas en el muro, la presidenta acumula ladrillos de legitimidad.

Y aunque el “golpe blando” insiste en su narrativa de desgaste, la realidad es que el guion del fin de semana perfecto ya está escrito.

Sin argumentos quedaron los enemigos de la 4t con la aplastante reunión en el zócalo.

Mudos los generadores de noticias falsas, cataclismos, premoniciones apocalípticas.

Gran jolgorio y regocijo entre los hijos de la 4t. La perrada eufórica.

El cerrojazo es claro: la presidenta no solo sobrevivió al desgaste, lo convirtió en espectáculo. Y como todo buen espectáculo, dejó al público con la sensación de que, por ahora, ¡EL SHOW DEBE CONTINUAR!

La marcha secuestrada por la generación Z dejó su huella de enojo y aerosol.

En cambio, la fiesta del sábado fue un espectáculo casi ofensivo para los amantes del escándalo.

Una concentración tan pacífica que parecía diseñada para arruinar titulares.

Un milagro urbano que, por supuesto, los opositores llamarán ‘dictadura festiva’.

Si la marcha de la generación Z fue un carnaval de rabia, la fiesta del sábado fue su antítesis: un Zócalo repleto, pero sin violencia, sin odio, sin vandalismo, sin bloque negro.

El colmo de la ironía: la paz convertida en acto subversivo.

Una tragedia para quienes viven de la narrativa del desastre.

“¡Que se oiga bien, fuerte y lejos!

Defenderemos nuestro petróleo, recursos nacionales, nuestra soberanía y el bienestar de la nación.

No nos arrodillamos ante los poderosos.

México es ejemplo ante el mundo.

Por más bots, “asesores” mentiras, no vencerán al pueblo y su presidenta.”

Resaltó Claudia Sheimbaum ante los presentes que aplaudieron a rabiar.

Raúl Ruiz Abogado. Analista Político. Amante de las letras. CARTAPACIO, su sello distintivo, es un concepto de comunicación que nace en 1986 en televisión hasta expanderse a formatos como revista, programa de radio y redes sociales. Visita XPRESSNEWS.MX el sitio oficial de Raúl Ruiz. Ahí encontrarás todo el contenido del maestro de maestros: Letras y Piel, Consensum, DLX... Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.