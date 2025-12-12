Celebrar la vida, es usar el 911 con responsabilidad

Publicidad - LB2 -

Pongamos todo en perspectiva

Personalmente creo que diciembre es uno de los momentos en el año que más claroscuros tiene, ya que por un lado es fiesta, familia amigos y diversión, mientras que por el otro, es el momento del año en donde existe un aumento de los accidentes y las emergencias, un fenómeno que pasa año tras año sin que se analice lo suficiente. El mes se caracteriza porque las llamadas a los números de emergencias se saturan por caídas, choques, intoxicaciones y crisis médicas que requieren una respuesta inmediata y precisamente ahí, radica el primer punto donde conviene detenerse.

Siempre se nos recuerda que ante una situación de riesgo la línea de emergencias es un puente directo con quienes pueden salvar vidas. Marcar a tiempo el 911 puede significar, de verdad, la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, la misma herramienta que debería ser sinónimo de auxilio se ha convertido, en demasiadas ocasiones, en objeto de broma o mal uso, y eso redunda en que las líneas se saturen y por tanto retrasan la atención oportuna de emergencias reales. En el país, de acuerdo con la Estadística nacional de llamadas de emergencia al número único 9-1-1 realizado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron 40,750,618 de llamas al 911, de las cuales alrededor del 73.1%% resultaron improcedentes o de broma, y solo el 26.9% fueron reportes legítimos de accidentes u otros incidentes de emergencia que requerían atención inmediata.

En los estados la cosa no cambia, con cifras con corte al 30 de septiembre, en mi estado, casi el 85% de las llamadas al 911 fueron improcedentes, muchas de ellas mudas, incompletas o realizadas sin motivo real, un dato que no deja de ser preocupante cuando se piensa en lo que está en juego cada vez que suena un teléfono en la central de emergencias.

Lamentablemente, este tipo de llamadas, ni siquiera se pueden clasificar como bromas de mal gusto, ya que cada llamada de este tipo, implica desvíar recursos (tiempo, operadores, unidades de respuesta) que podrían estar en camino hacia alguien que realmente lo necesita.

Por eso es que a pesar de que existan esfuerzos históricos en favor de la seguridad y que existan sistemas como el C5i en Oaxaca, desplegados con la intención de brindar auxilio oportuno y articular mejor la respuesta a la ciudadanía, estos quedan cortos frente a la irresponsabilidad de unos cuantos. La tecnología y las plataformas de emergencia son herramientas valiosas, pero su eficacia, como casi todos los desarrollos tecnológicos, dependen de quienes las usamos y de que las tratemos con la seriedad que merecen.

Cabe recalcar que en casos como el de la entidad oaxaqueña, el mal uso de las líneas de emergencia no solo es irresponsable, está tipificado como delito y se persigue de oficio, lo que subraya que no se trata de solo sermonear, sino prevenir conductas que tiene consecuencias reales y tangibles para todos.

Hoy, cuando muchas y muchos están pensando cómo hacer de estas fiestas un tiempo seguro y amable para familiares y amigos, conviene recordar que la prevención también es responsabilidad colectiva y crea comunidad.

Léeme bien, no hay ninguna gracia en fingir emergencias, porque detrás de todo movimiento de ambulancias o patrullas hay vidas, rostros y familias que esperan una respuesta verdadera cuando la necesitan. Cada llamada de broma son recursos que se alejan de quienes están en peligro, implican la posibilidad de retraso que puede marcar la diferencia entre un final feliz y uno trágico.

Hacer un uso responsable del número de emergencia es una forma de cuidarnos entre todos y garantizar que, en lo que a cuidados preventivos corresponde, podamos tener fiestas seguras y con tranquilidad. La Navidad, debe ser un espacio para compartir y celebrar la vida, por ello, es fundamental que hoy y siempre usemos de forma responsable los servicios de emergencia y así, también hagamos comunidad.

