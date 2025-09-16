Bitacora de Viaje: Merida

Publicidad - LB2 -

“Pásame el negociante”

Modismo yucateco equivalente a nuestro “pásame el d’este”.

Después de tener la oportunidad de visitar la ciudad de Mérida, en el sureño estado de Yucatán, pero sobre todo, algunos de sus pueblos y comunidades menos conocidos, puede uno constatar la bonhomía y amabilidad de sus habitantes, ya sean estos mestizos o descendientes mayas, ambos al ritmo del tono melódico de su hablar.

Condición que es de llamar la atención si tomamos en cuenta que aquella zona tuvo una de las guerras de resistencia más cruentas y prolongadas de nuestra historia, la llamada Guerra de Castas. Desde 1847, y hasta 1901, es decir, por casi 54 años, indígenas mayas combatieron denodadamente a blancos y mestizos tratando de evitar el sometimiento y el despojo de sus tierras.

Afortunadamente, hoy en día, la ciudad de Mérida, sus alrededores, y en general el Estado de Yucatán, son una de las zonas más seguras de nuestro país, y sus habitantes lo señalan con orgullo al visitante.

Debo decir que, como juarense, mire con envidia no solo su condición de lugar seguro, sino también su sistema de transporte colectivo, formalmente denominado Sistema Metropolitano de Movilidad Amable y Sostenible Va-y-Ven, pero coloquialmente conocido como “Va y Ven” o simplemente “Vaivén”. El Vaivén, es un sistema integrado de transporte tipo BRT, que cuenta con 3 modelos diferentes de camiones, eso sí, todos modernos.

Uno de los modelos, es similar al que se utiliza acá en Ciudad Juárez; otro es un modelo de los llamados híbridos, es decir funciona con la combinación de electricidad y algún combustible; y finalmente, un tercero que desde luego es el más moderno de los tres, ese es completamente eléctrico. Tan moderno es que fácilmente pasaría por vehículo futurista en una película de ciencia ficción. Como se puede ver, Yucatán apuesta a la eficiencia ecológica en su sistema de transporte.

Otro aspecto que también me agrado, fue el estado de las carreteras y de las autopistas por las que tuve la fortuna de transitar.

Por preferencias personales, no nos hospedamos en la ciudad de Mérida, sino en un hotel muy agradable ubicado en San Benito, muy cerca de la comunidad de Xtampú, y de ahí nos estuvimos moviendo hacia Mérida y otros lugares ya fuera por la autopista Progreso-Mérida o por carreteras alternas que pasan por algunas otras comunidades menos conocidas como Chicxulob, Dzemul, o Baca. En ambos casos, autopista o carretera, nos sorprendió el buen estado del asfalto, muy pocos o ningún bache hubo de tocarnos en todo nuestro periplo.

Eso sí, en el caso de las carreteras, la pelea en contra de la selva es constante, es casi inevitable ir rozando la vegetación, y olvídense de buscar un lugar para detenerse, no hay. Vaya, ni siquiera tienen un pequeño espacio de acotamiento donde pudiera uno orillarse en caso de ser necesario. Lo que es peor, los caimanes y/o cocodrilos hacen poco segura la idea.

Y ya que mencionamos los nombres de algunas comunidades, no podemos dejar de mencionar algunas otras muy pintorescas que, o visitamos, o simplemente pasamos por sus cercanías, y quepara nuestra fonética, resultan de muy difícil pronunciación tales como Dzidzantún, Dzalam, Xtampú, Kuxub, Yaxkukul, Tixkuncheil, Tixkokob, Tixpehual, Buctzotz.

Otro detalle que también nos causó muy buena impresión de la ciudad de Mérida, es el respeto que todavía tienen a los cruces peatonales. Estos se encuentran bien señalizados, y los conductores de auto los respetan, ya sea en una simple calle, o en avenidas de importancia.

Tuvimos oportunidad de visitar algunas sus playas, como la llamada Cancunito, muy cerca de la salinera Las Coloradas, o la de la San Benito, donde nos hospedamos, pero la que se llevó las palmas por su arena blanca y la calidez del agua fue la de Puerto Progreso. Muy buena la comida en dicho lugar, y la atención que recibimos fue de primerísimo nivel, a un costo sumamente accesible.

También hay que decirlo, ayudo mucho el hecho de que fuimos justo cuando terminó la temporada alta, eso significó mejores costos, y mucha menos gente. En el futuro, si el Universo nos depara una nueva visita a este magnífico lugar, seguramente nos hospedaremos en Puerto Progreso.

De las incontables zonas arqueológicas no les comento, porque de tan esplendorosas ya son muy conocidas, pero si le recomiendo, a cualquier futuro viajero que quiera y pueda, hacer el recorrido de Mérida a Chichen Itzá en el flamante tren Maya. El viaje es sumamente cómodo y placentero. Las instalaciones son de primer mundo como lo es el mismo tren, y puede uno desayunar o comer un sabroso snack mientras se hace el recorrido. Altamente recomendable.

Ahora bien, hubo una pregunta que no fue posible aclarar a cabalidad, y que de alguna manera esta inserta en las contradicciones que dieron origen a este asentamiento ¿Por qué le llaman la blanca Mérida si ese no es el color que predomina en la ciudad?

Es verdad que los colores claros predominan en su arquitectura, la cual, principalmente en la zona centro y particularmente en el área turística viene del periodo porfiriano. El famoso Paseo de Montejo, algo así como el equivalente al Paseo de la Reforma, de la Ciudad de México, es un catálogo de mansiones propias de ese periodo, cada una con más esplendor y lujo que la anterior.En esa zona queda de manifiesto el poderío económico que tuvo Yucatán derivado de la explotación del henequén, y que fuera motivo de las profundas desigualdades sociales del Estado.

Otra teoría dice que el apelativo de “blanca” viene del color de las guayaberas, y en general de la ropa de lino, muy apropiadas para el calor de la zona.

Pero hay una tercer teoría, que se engarza en esa vieja contradicción que diera lugar a la ya mencionada guerra de castas. Según esta teoría, durante las hostilidades, Mérida fue el principal bastión de los blancos, en contraposición a Santa Cruz, hoy Carrillo Puerto, que fue la base de las fuerzas indígenas. Una vez terminado el conflicto, Mérida se habría refrendar como un lugar para blancos, donde los indígenas no eran bienvenidos.

Hay algo en la forma de nombrar las calles que tiene en la ciudad, y que tal vez esté relacionado con la teoría que acabamos de mencionar. La enorme mayoría de las calles y avenidas de la ciudad, se denominan con un número, es decir, calle 1, calle 10, calle 50, calle 117, etc, etc.

Son muy pocas las que no llevan esta denominación, baste decir que no hay avenida 16 de Septiembre o 20 de Noviembre. Y las pocas calles o avenidas que llevan el nombre de un prócer, este es español o mestizo, desde luego varón, siendo Jacinto Canek posiblemente el único que escapa a esta limitación.

Abonando más a esta idea, tenemos el caso del ya mencionado Paseo de Montejo. El nombre oficial de esta calle, y que fue asignado desde 1938 es de Paseo de Nachi Cocom, quien fue el último cacique maya en resistir a los conquistadores españoles, pero esta denominación nunca se ha utilizado, y a la fecha, esta avenida, así como Mérida, la blanca, siguen rindiendo honores al conquistador del Yucatán y fundador de Mérida, Francisco de Montejo.

Es cuánto.

