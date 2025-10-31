Becas SECIHTI: Bienes Nacionales y Deberes de los Estudiantes Becarios

Publicidad - LB2 -

Las becas de posgrado que apoya la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) representan una inversión directa de fondos públicos para el desarrollo profesional de estudiantes mexicanos y el progreso científico, tecnológico y humanístico de México. Estos apoyos con recursos de la nación pretenden ampliar el acceso a estudios de posgrado y formar profesionales que contribuyan a resolver problemas estratégicos y a disminuir las desigualdades sociales. Pero cuando se obtiene una beca, se adquieren ciertas obligaciones que a menudo no se cumplen por diversos motivos.

En el Reglamento de Becas de la SECIHTI, de marzo de 2025, se establece que las becas se otorgarán bajo los principios de acceso universal, austeridad, pertinencia social, técnica y asignación directa a los beneficiarios. Por lo cual firman un convenio de asignación y cumplimiento de procedimientos de seguimiento, de entrega de constancias de culminación de estudios o proyectos y de reconocimiento público a la SECIHTI en los productos que se generen. Además, deberán acatar las normas de la institución a la que pertenecen, informar cualquier suspensión de estudios para evitar cobros indebidos y realizar actividades de retribución social y de extensión del conocimiento, siempre en beneficio de la sociedad yatendiendo sus problemas.

El incumplimiento de estas obligaciones implica la suspensión o cancelación de la beca, así como la obligación de reintegrar los fondos recibidos. Por ejemplo, si el becario no logra graduarse dentro de los plazos establecidos, será considerado en incumplimiento y no podrá volver a obtener una beca hasta que regularice su situación. Asimismo, en caso de identificarse cobros indebidos, los recursos deberán ser reintegrados en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de la notificación, que generalmente se realiza por correo electrónico.

Estimados lectores, ser becado de posgrado es un privilegio que conlleva una obligación. Exhorto a los becarios a actuar como beneficiarios de una inversión nacional, a cumplir con sus obligaciones académicas y sociales, a garantizar la culminación de sus estudios y a entregar en tiempo los productos e informes exigidos. Recuerden crear actividades de responsabilidad social que abran el conocimiento para todos y resuelvan los problemas de México. Asimismo, las instituciones y nosotros, como directores de tesis, tenemos el deber ético y legal de ser estrictos en nuestra labor de supervisión, denunciando a tiempo cualquier irregularidad y evitando prácticas permisivas o cómplices que deterioren el sistema de becas y la confianza pública en el uso de los recursos nacionales.

Para lograrlo, debemos fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia del sistema de becas, para que la inversión pública en educación superior y ciencia a través de los posgrados se traduzca en beneficios para la sociedad mexicana, que ayuden al desarrollo del país, la equidad y la construcción de un país más justo y competitivo con personal altamente capacitado.

Jorge Luis García Alcaraz Ingeniero Industrial y Maestro en Ciencias de la Ingeniería Industrial conDoctorados en Ingeniería Industrial; Ingeniería, Diseño de Producto y Procesos Industriales; Ciencias y Tecnología Industrial; Ingeniería Mecánica por la Universidad de Zaragoza (España) y Postdoctorado en Procesos de Manufactura. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el Nivel III e investiga el modelado de sistemas de producción. Recibió el premio estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.