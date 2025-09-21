Arengas Recicladas: El Capitán Centinela y la coreografía del estropicio

Publicidad - LB2 -

En CJTOWN, donde la dignidad se pasea con tapabocas y guardaespaldas, la gobernadora Maru Campos ha decidido desempolvar el viejo manual de arengas patrióticas y lo ha repartido entre los panistas como si fueran estampitas de primera comunión. “¡A luchar por la dignidad!”, clama, mientras acomoda sus fichas en el tablero de la tragicomedia fronteriza.

Y como quien no quiere la cosa, le da un empujoncito al Capitán Centinela —ese paladín de la seguridad con capa de PowerPoint— para que se mude a Juárez y se dedique “de cuerpo entero” a erradicar la violencia. ¿De cuerpo entero? ¿Y el cerebro, lo deja en Chihuahua?

Primer acto: Batman, Cruz y la mesa de los números rojos.

La semana pasada, Maru y Cruz se sentaron con la presidenta a revisar los homicidios violentos. Spoiler: no bajaron por arte de magia. Pero eso sí, se acordó que Batman (alias Omar García Harfuch) coordinaría la inteligencia en Juárez. Cruz, como buen sidekick, dijo que sí.

Pero Maru, que no da paso sin cálculo electoral, decide mover a su ficha dorada: Gilberto Loya, el Capitán Centinela. Le da oficina nueva, cafetera de cápsulas y una misión imposible. ¿Coordinación con Batman? Más bien, competencia de egos con capa.

Segundo acto: Ulises, el ungido, y el instrumento de golpeo.

Aprovechando la coronación de Ulises Pacheco como nuevo presidente del CDM azul, Maru le entrega un discurso, una meta y un bate político para golpear al alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Pero el verdadero tiro viene contra César Muñoz, secretario municipal, que pronto sentirá el zumbido del Centinela en la nuca.

¿Coordinación con Batman? Ja. Esto va a tronar como ejote en comal caliente. Y el aroma será de descoordinación con sabor a venganza.

Tercer acto: La cubeta de los Guanabi.

Y como en toda buena tragicomedia, hay que meter al Centinela en la cubeta de los “Guanabi”, esos aspirantes a la alcaldía que sueñan con la banda presidencial de la colonia.

Fue el primero en levantar la mano, pero Maru ya tiene sus cuatro jinetes del Apocalipsis Azul: Sergio Nevárez, Raúl García Ruiz, Austria Galindo y Xóchitl Contreras.

El Centinela, mientras tanto, se queda con la cubeta, el uniforme y el encargo de hacer ruido.

Mucho ruido. Porque si algo sabe hacer, es estropicio.

Es cosa de estar atentos, contar el salpicadero de sangre y el careo de mantas que le dediquen las bandas locales.

Raúl Ruiz Abogado. Analista Político. Amante de las letras. CARTAPACIO, su sello distintivo, es un concepto de comunicación que nace en 1986 en televisión hasta expanderse a formatos como revista, programa de radio y redes sociales. Visita XPRESSNEWS.MX el sitio oficial de Raúl Ruiz. Ahí encontrarás todo el contenido del maestro de maestros: Letras y Piel, Consensum, DLX... Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.