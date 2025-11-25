Publicidad - LB2 -

“#$%@& #$ el gobierno y además @#*&%# Morena”

Declaraciones de Alito Moreno en apoyo

a la marcha de la “Generación” Z.

A estas alturas del partido, el lenguaje florido del líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, no es noticia nueva. De tiempo atrás se conoce la manera burda y zafia que tiene para expresarse en privado; y aunque más o menos se había contenido de hacerlo así en público -por lo menos en sus ruedas de prensa- ya no pudo o ya no quiso contenerse más.

- Publicidad - HP1

Quizás ese “desbozalamiento” público se debió a que el no tan jovencito líder del PRI quiso mostrarse “juvenil” y “cercano” a l@s muchach@s que estaban convocando a la marcha de la Generación Z, posiblemente. Hoy sabemos con certeza que la mencionada marcha del 15 de noviembre, en realidad tuvo poca tracción real entre los jóvenes de dicha generación, y una intervención no menor de la alicaída oposición mexicana, incluido el muy disminuido PRI.

Pero no es intención de su servidor hacer critica de la forma como se expresa Alito, eso es asunto de él y de sus limitaciones intelectuales y/o culturales. No, lo que me interesa es analizar lo que expresó, porque de ahí podemos colegir dos cosas: por un lado, su nivel de cinismo; y por otro, podemos vislumbrar la realidad alterna en la que viven tanto el cómo sus socios del PAN y de la reacción mexicana.

Visiblemente molesto, el ínclito líder de lo que queda del priismo arranco de la manera más poética posible con “…Este p#$@che gobierno de mierda, esta asesinando a los jóvenes, esta asesinando a los niños. Salieron más p@#$%jos que corruptos. No saben gobernar…” Y aquí entra el primer elemento de la realidad alterna en la que vive este sujeto, ¿Cuáles jóvenes y cuales niños esta asesinando este gobierno?

Es verdad que hay un problema de inseguridad que no ha podido ser metido a control, ni por este ni por los anteriores gobiernos -de los 3 colores- pero de ahí a decir que el gobierno está asesinando jóvenes y niños es un verdadero despropósito, aunque, cae muy bien en su conocida y poco eficaz estrategia de infundir miedo.

Luego se siguió con “…Estamos hasta la m@$%dre del gobierno de Morena; está destruyendo este país y los vamos a combatir con firmeza y con mucha determinación…”. Aquí si hay algo de verdad, la minoría de ciudadan@s que no concuerdan con Morena están, como diría el inolvidable German Dehesa, Up to the Mother, solo que por mas que lo griten, la mayoría de l@s mexican@s, no concuerdan con esa apreciación, más bien, todo lo contrario, y para muestra, el botón de las elecciones del 2024 que contundentemente les demostró que es el pueblo quien esta Hasta la M de ellos.

Luego, la joya de la corona de su triste diatriba, “…Y decirles a los jóvenes no solo los acompañamos, los apoyamos y los respaldamos en sus legítimas causas, demandas y luchas…” si, igualito que en los sesentas, especialmente en el 68, y en el 71 y durante la guerra sucia, y a los estudiantes que participaron en las jornadas por la educación universitaria en los ochentas, y a los del Yo Soy 132 y a los de Ayotzinapa y un largo etcétera. Mayor cinismo es difícil de mostrar.

Pero ahí no termino todo, enseguida recordó que el gobierno puede tener un grupo de choque, “…Y está claro y acreditado por todos los medios de comunicación, que ese bloque negro es parte de morena. Morena los mando a violentar a quienes participaban en esa manifestación…” Primero que nada, no es verdad que “todos” los medios de comunicación digan que el llamado “Bloque Negro” haya sido enviado o que esté a las ordenes de Morena o del gobierno, eso solo lo aseguraron los voceros de la oposición, sin mostrar prueba alguna.

Pedro Ferriz Hijar en su podcast es el mejor ejemplo de lo anterior al asegurar que “no sabemos si vienen de Macuspana o de Palacio Nacional, pero ellos los enviaron”. Cuentan con los recursos, tanto monetarios como técnicos para saber de donde viene ese grupo de anarquistas, pero en su realidad alternativa solo basta con que Pedro Ferriz emita el juicio.

Volviendo al chacoteo verbal del líder tricolor, y ya casi para terminar este análisis, dijo el susodicho, “…No hay que tener miedo, el miedo es de los cobardes, y la oposición, la responsabilidad de nosotros es de enfrentar este gobierno tirano, autoritario, cínico y corrupto, con mucho carácter porque muchos políticos andan muertos de miedo viendo como quedan bien con el p@%$che gobierno para que no los persigan…”.

Primero, interesante gobierno tirano y autoritario, que no los reprime, no los persigue, no les impide manifestarse ni participar en elecciones y no les niega ningún derecho; Segundo, hay políticos que ¿“andan muertos de miedo viendo como quedan bien con el gobierno”? ¡Órale! Seria bueno que los identificara, aunque corre el riesgo de que no vaya a quedar alguno en la oposición que cierre la puerta.

Finalmente, el joven del botox cerro su parrafada con una verdad involuntaria pero incontrovertible -hay que reconocerlo- “…No, aquí la gente y el pueblo de México tiene que tener claro que aquí estamos los priistas, aquí estamos los legisladores, aquí esta la militancia del PRI, para defender y para no echarnos para atrás”. Efectivamente, en aquel podio se encontraban presentes l@s legislador@s del PRI que, a la vez, son lo única militancia que aún le queda al otrora partidazo.

Lo mas lamentable de todo esto, no es que el PRI se alimente de altas dosis de cinismo y viva en una realidad alternativa, a fin de cuentas siempre ha sido así para ellos, lo lamentable es que el PAN, que por muchos años fue un partido serio, comparta las alucinaciones de su socio tricolor.

Hubo un tiempo en que priismo se asociaba en automático a corrupción y a desvergüenza, aunque hubiera por ahí algunos priistas honorables; pocos, pero los había. Hoy en día, con Alito Moreno al frente de ese barco que se hunde, la asociación a corrupción y desvergüenza es con mayor razón en automático, la militancia priista es poca, y muchos mas pocos los honorables, si es que queda alguno.

Es cuánto.

En Ciudad Juarez, a 25 de noviembre del 2025

José Antonio Blanco Ingeniero Electromecánico. Juarense egresado del ITCJ con estudios de maestría en Ingeniería Administrativa por la misma institución y diplomado en Desarrollo Organizacional por el ITESM. Labora desde 1988 en la industria maquiladora. Militó en el PRD de 1989 al 2001. En la actualidad, un ciudadano comprometido con las causas progresistas de nuestro tiempo, sin militancia activa. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.