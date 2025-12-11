Aguinaldo sin impuestos, que el gobierno saque las manos de tu dinero

Publicidad - LB2 -

En estas fechas, cuando millones de familias se preparan para afrontar los gastos de fin de año, el gobierno vuelve a mostrar su peor rostro: el del gobierno que castiga a quienes trabajan y producen.



Hoy, el Impuesto sobre la Renta permite que Hacienda se quede con hasta el 35% del aguinaldo. Sí, más de un tercio de ese ingreso que no es un premio, ni un lujo, ni una dádiva: es un derecho ganado con el sudor de cada jornada. Y aun así, lo muerden. Lo descuentan. Lo despojan.

Lo que vivimos no es un accidente fiscal ni un tecnicismo administrativo; es un saqueo sistemático. Cada quincena, cada bono, cada hora extra, cada utilidad y hasta cada finiquito vienen acompañados del castigo fiscal, cada vez que el trabajador recibe el premio de su esfuerzo, el gobierno mete mano.



Por eso he impulsado la iniciativa de un aguinaldo sin impuestos: porque de lo que se trata es de devolverle dignidad al trabajo. De reconocer que el ingreso de las familias es sagrado. De romper con un modelo depredador que ha sostenido al gobierno a costa de vaciar los bolsillos de quienes realmente sostienen al país.

Una iniciativa que ya fue aprobada por el Congreso del Estado y enviada al Congreso Federal, una batalla que hemos emprendido desde el norte por la dignidad del trabajador, porque aquí creemos en el esfuerzo, en el trabajo como la vía para salir adelante.



Llegó la hora de cambiar el paradigma. Llegó la hora de que el Estado deje de hurgar en el salario de la gente como si fuera suyo. Llegó la hora de que México adopte una política fiscal justa, moderna y humana. Un país que castiga a quienes trabajan está condenado al estancamiento. Un país que los libera de cargas injustas se abre camino al progreso.

Hoy lo digo con claridad: ni un peso más de impuestos al esfuerzo de los chihuahuenses. El aguinaldo debe ser íntegro. El trabajo debe ser respetado. Porque un país que condena el trabajo a la miseria no tiene futuro. Un gobierno que se financia saqueando el salario de su gente ha perdido toda legitimidad moral. Hasta aquí el abuso, hasta aquí el castigo al que produce. Que el aguinaldo llegue íntegro a las manos de quienes lo ganaron.



Francisco Sánchez Villegas Geoestratega, abogado humanista, defensor de la ilustración y político disruptivo. Desde el cargo de Secretario del Ayuntamiento del Gobierno Independiente de Parral, ha impulsado una trascendental agenda de empoderamiento ciudadano. Fundador y Curador de Casa Ícaro, Think Tank concentrado en el futuro y la libertad. Pensador neorenacentista propulsor de polímatas. Buscador de mentes virtuosas. Antifrágil. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.