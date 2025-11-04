Trump reitera “respeto” por Sheinbaum pero mantiene presión sobre México por narcotráfico

Publicidad - LB2 -

Casa Blanca no descarta acciones unilaterales; Sheinbaum rechaza cualquier intervención extranjera en México

Washington, D.C. (ADN/AFP) – La Casa Blanca aseguró este martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “tiene mucho respeto” por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pero reiteró que su administración mantendrá una política de presión constante para que el gobierno mexicano intensifique su combate contra el narcotráfico.

En conferencia de prensa, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que el mandatario estadounidense valora la cooperación con México, pero dejó claro que la estrategia de seguridad de Trump contempla acciones firmes y directas contra los cárteles, incluso de manera unilateral si lo considera necesario.

“Estamos continuamente presionando a México para que haga más en la lucha contra el narcotráfico”, señaló Leavitt, aludiendo a los operativos recientes de fuerzas estadounidenses en altamar contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas, que dejaron al menos 14 personas muertas.

Estas declaraciones se producen pocas horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum declarara tajantemente que no permitirá ninguna intervención militar extranjera en territorio mexicano, al responder a versiones periodísticas sobre la intención de Trump de enviar tropas a México como parte de su política de seguridad.

“Eso no va a ocurrir”, dijo Sheinbaum durante una conferencia en Palacio Nacional, insistiendo en que su gobierno no aceptará injerencias, aunque seguirá colaborando en términos de respeto mutuo con Estados Unidos.

Trump presiona, pero reconoce liderazgo de Sheinbaum

Aunque la administración Trump mantiene un tono duro frente al tema del crimen organizado, su portavoz subrayó que existe una disposición a continuar la colaboración con el nuevo gobierno mexicano.

“El presidente Trump tiene mucho respeto por la presidenta Sheinbaum. Valoramos nuestra relación y trabajaremos en conjunto cuando sea posible, pero también estamos listos para actuar si es necesario”, advirtió Leavitt.

Durante su primera gestión, Trump impulsó la polémica propuesta de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, lo que legalmente abre la puerta a operativos armados extraterritoriales. Esta política fue retomada en su segundo mandato y forma parte central de su campaña rumbo a las elecciones de 2026.

Enfoques distintos, tensión creciente

Mientras Sheinbaum promueve una estrategia basada en la cooperación bilateral sin subordinación, desde Washington crece el discurso de “mano dura” frente al narcotráfico y los flujos migratorios. La reciente ofensiva militar de Estados Unidos contra presuntos traficantes en el Caribe y el Pacífico ha incrementado las fricciones, sobre todo luego de que México no pudiera localizar a un posible sobreviviente tras un ataque naval.

Analistas coinciden en que la relación entre ambos gobiernos se encuentra en una etapa de prueba, con una presidenta mexicana que defiende la soberanía nacional y un mandatario estadounidense que busca resultados inmediatos ante su electorado.

Elecciones en el horizonte

Este episodio ocurre en un contexto electoral clave: Sheinbaum apenas comienza su sexenio, mientras Trump busca asegurar un segundo mandato completo en las presidenciales de 2026. La seguridad, el narcotráfico y el papel de México en ambos temas serán ejes de campaña, tanto en Washington como en México.

La presidencia mexicana no ha respondido oficialmente a las declaraciones de la Casa Blanca, pero funcionarios cercanos al gabinete de seguridad han reiterado que la soberanía de México “no se negocia”, aun cuando existan mecanismos de colaboración bilateral vigentes.

En medio de esta tensión diplomática, el equilibrio entre cooperación y soberanía podría definir el rumbo de la relación bilateral en los próximos años.

