Trump ordena reanudar pruebas nucleares en respuesta a Rusia: “Debemos estar en igualdad de condiciones”

El presidente de Estados Unidos anunció el fin de la moratoria de más de 30 años sin ensayos atómicos.



Washington, Estados Unidos (AFP) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este jueves la reanudación de los ensayos con armas nucleares, interrumpidos desde hace más de tres décadas, en respuesta a los recientes anuncios de Vladimir Putin sobre el desarrollo de nuevas capacidades atómicas en Rusia.

El anuncio, difundido minutos antes de la reunión de Trump con su homólogo chino Xi Jinping en Busan, Corea del Sur, fue interpretado como una demostración de fuerza en medio de la creciente tensión con Moscú y del estancamiento en las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania.

“Debido a los programas de prueba de otros países, he instruido al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones”, escribió Trump en su red Truth Social.

El vicepresidente JD Vance respaldó la decisión y aseguró que las pruebas “son una parte importante de la seguridad nacional”, argumentando que Estados Unidos debe garantizar que su arsenal funcione correctamente ante los avances de otras potencias nucleares.

“Es fundamental asegurarnos de que nuestras armas estén en condiciones óptimas. La declaración del presidente habla por sí sola”, dijo Vance a la prensa, sin ofrecer detalles sobre la ubicación o las fechas de las pruebas.

Trump afirmó que Estados Unidos posee el mayor arsenal nuclear del mundo, seguido por Rusia y China, aunque datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) contradicen esta versión: Rusia dispone de 4,309 ojivas, frente a 3,700 de Estados Unidos y unas 600 de China.

El mandatario no precisó si las pruebas incluirán cabezas nucleares activas, algo que no ocurre desde 1992, lo que de confirmarse supondría una violación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, firmado por Washington en 1996.

“Si ellos hacen pruebas, imagino que nosotros también debemos hacerlas”, dijo Trump a bordo del Air Force One, al ser cuestionado sobre los plazos y lugares de los ensayos.

Las declaraciones llegan después de que Putin anunciara el éxito de las pruebas de los misiles Burevestnik y del dron submarino Poseidón, ambos capaces de portar cargas nucleares. El Kremlin negó que se tratara de detonaciones atómicas y defendió que sus ensayos “no violan tratados internacionales”.

Por su parte, China pidió a Estados Unidos “respetar seriamente” las normas de no proliferación y la ONU advirtió que los ensayos nucleares “deben evitarse bajo cualquier circunstancia” para no provocar “errores de cálculo con consecuencias catastróficas”.

El anuncio de Trump marca un giro radical en la política de disuasión nuclear estadounidense, que desde 1992 había mantenido una moratoria técnica y diplomática.

El tratado Nuevo START, que limita los arsenales estratégicos de Estados Unidos y Rusia, expira en febrero de 2026. Aunque Moscú ha propuesto extenderlo un año más, las inspecciones recíprocas siguen suspendidas, en medio de un clima global cada vez más tenso y nuclearmente inestable.