Trump exige investigar a Clinton por caso Epstein y acusa a demócratas de “farsa política”

Publicidad - LB2 -

El expresidente pide al Departamento de Justicia publicar vínculos con figuras demócratas y amenaza con abrir investigación federal.

Estados Unidos (ADN/AFP) – El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este viernes una nueva ofensiva política al acusar a los demócratas de “resucitar una farsa” en torno al caso del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, y anunció que solicitará una investigación federal para indagar presuntos vínculos de figuras prominentes del Partido Demócrata, incluido el expresidente Bill Clinton.

Desde su red social Truth Social, Trump aseguró que la reciente presión para desclasificar más documentos relacionados con Epstein tiene fines políticos y acusó a sus opositores de intentar dañar su imagen pública. “Los demócratas están haciendo todo lo posible con su poder menguante para impulsar nuevamente la farsa sobre Epstein, a pesar de que el Departamento de Justicia ha publicado 50.000 páginas de documentos”, escribió el exmandatario de 79 años.

- Publicidad - HP1

Jeffrey Epstein, financista y figura influyente en la élite estadounidense, murió en una cárcel de Nueva York en 2019, mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual de menores. Su muerte, oficialmente clasificada como suicidio, desató numerosas teorías y controversias debido a sus conexiones con figuras de alto perfil de la política, las finanzas y el entretenimiento.

Trump recordó que Epstein “era demócrata” y aseguró que su relación con figuras como Bill Clinton es el verdadero foco de atención. “Es el problema de los demócratas, no el problema de los republicanos”, afirmó. Añadió que algunos legisladores republicanos han caído en lo que calificó como una “trampa” política, calificándolos de “blandos y tontos”.

A pesar de que durante su presidencia prometió grandes revelaciones sobre Epstein, Trump ahora sostiene que el caso fue investigado y cerrado bajo su administración. No obstante, indicó que, debido a la insistencia de legisladores en ambos partidos, solicitará formalmente una nueva indagatoria que incluya a Clinton, el exsecretario del Tesoro Larry Summers, el empresario Reid Hoffman, así como instituciones financieras como J.P. Morgan y Chase.

“Pediré a la Procuradora General Pam Bondi y al Departamento de Justicia, junto con nuestros grandes patriotas del FBI, que investiguen la implicación y relación de Jeffrey Epstein con Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan, Chase y muchas otras personas e instituciones”, declaró Trump, en un tono desafiante ante las crecientes peticiones de transparencia sobre el caso.

La reacción de Trump se da en medio de una iniciativa bipartidista en el Congreso que busca exigir al Departamento de Justicia la publicación completa del expediente Epstein. El presidente de la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, prevé llevar a votación dicha propuesta la próxima semana, con señales de apoyo desde ambos lados del espectro político.

El Departamento de Justicia ha argumentado que liberar más documentos podría comprometer la identidad y seguridad de testigos clave relacionados con el caso. Sin embargo, la presión pública y legislativa ha crecido en los últimos meses, en parte debido a la desconfianza persistente sobre la investigación original y los vínculos no esclarecidos entre Epstein y múltiples figuras públicas.

Aunque Trump ha sido vinculado en varias ocasiones a Epstein, principalmente por su presencia en eventos sociales durante la década de los noventa, ha negado cualquier relación cercana con él y ha intentado enfocar la atención sobre otros personajes de la vida política estadounidense, especialmente del Partido Demócrata.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.