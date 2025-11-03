Rompe Perú relaciones diplomáticas con México tras asilo a ex primera ministra Betssy Chávez

Publicidad - LB2 -

Lima acusa a México de intervenir en asuntos internos por ofrecer protección a figura clave del fallido golpe de Estado de 2022.

Lima, Perú (ADN/AFP) – El gobierno de Perú anunció este lunes la ruptura de relaciones diplomáticas con México, luego de que se confirmara que la ex primera ministra Betssy Chávez, procesada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022, recibió asilo político y se encuentra refugiada en la residencia oficial de la embajada mexicana en Lima.

La decisión fue comunicada por el canciller peruano Hugo de Zela durante una conferencia de prensa, donde calificó la acción de México como un “acto inamistoso” y señaló una supuesta constante injerencia del gobierno mexicano en los asuntos internos del país andino. “Con profundo pesar hemos conocido que la ex premier Betssy Chávez está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en el Perú”, expresó el funcionario.

Chávez fue una figura central durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, destituido en diciembre de 2022 tras anunciar el cierre del Congreso y declarar un gobierno de excepción, lo que fue calificado por amplios sectores como un intento de golpe de Estado. Desde entonces, varios exfuncionarios cercanos a Castillo han enfrentado procesos penales, y algunos, como el propio expresidente, permanecen en prisión preventiva.

El gobierno mexicano, encabezado ahora por la presidenta Claudia Sheinbaum, no ha emitido aún una postura oficial tras la ruptura anunciada. No obstante, México tiene una larga tradición en el otorgamiento de asilo político, incluso en casos que han generado tensiones diplomáticas, como ocurrió en 2019 con Evo Morales tras su renuncia a la presidencia de Bolivia.

Esta nueva crisis diplomática marca un punto de inflexión en las ya tensas relaciones entre ambos países. En años recientes, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como su sucesora, Claudia Sheinbaum, han sido críticos del manejo de la crisis política peruana posterior a la destitución de Castillo, lo que ha sido interpretado por Lima como una interferencia directa.

El gobierno peruano también recordó que en ocasiones previas ya había expresado su inconformidad con las declaraciones del Ejecutivo mexicano, tanto por su respaldo al expresidente Castillo como por su cuestionamiento a la legitimidad de la actual presidenta de Perú, Dina Boluarte, quien asumió el cargo tras la caída del exmandatario.

Hasta ahora no se ha confirmado si Betssy Chávez cuenta ya con un salvoconducto que le permita salir del país, lo cual sería requerido conforme al derecho internacional para que pueda viajar a México. De concretarse el traslado, podría abrirse un nuevo capítulo de tensión entre ambos países, cuyos vínculos bilaterales han quedado oficialmente suspendidos.