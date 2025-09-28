Reportan tiroteo e incendio en Iglesia Mormona en Michigan

Publicidad - LB2 -

Ex marine irrumpe durante el servicio dominical, abre fuego y provoca incendio; FBI investiga como posible ataque religioso.

Michigan, Estados Unidos (ADN / Staff) – Al menos cuatro personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas durante un ataque armado registrado la mañana del domingo en una iglesia mormona ubicada en Grand Blanc, Michigan, a unos 96 kilómetros al noroeste de Detroit.

De acuerdo con las autoridades locales, el atacante fue identificado como Thomas Jacob Sanford, un exmilitar de la Infantería de Marina de 40 años, quien irrumpió en el templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días estrellando su vehículo contra el recinto, abriendo fuego contra los asistentes y posteriormente provocando un incendio de manera deliberada.

El sospechoso fue abatido por la policía en el lugar de los hechos. Sin embargo, debido a los daños causados por el fuego, aún se teme que puedan encontrarse más víctimas una vez que se pueda acceder con seguridad al edificio.

El portavoz de la congregación, Doug Anderson, calificó el ataque como “un trágico acto de violencia” y lamentó que un lugar de culto fuera escenario de una tragedia. “Los templos deben ser santuarios de paz”, expresó.

Más de 100 elementos del FBI fueron desplegados en apoyo a la investigación, mientras las autoridades ya revisan la vivienda, historial y comunicaciones del agresor, sin que hasta ahora se haya determinado un motivo oficial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que había sido informado del hecho y lo calificó como “un horrendo tiroteo”, agregando en redes sociales que “parece ser otro ataque dirigido contra cristianos en Estados Unidos”.

Por su parte, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, y la fiscal general Pam Bondi, condenaron el ataque y aseguraron que se dará seguimiento puntual al caso. Mientras tanto, ciudades como Nueva York y Los Ángeles han reforzado la vigilancia en centros religiosos.

El FBI confirmó que se trata de un “acto cobarde y criminal”, y reiteró que no se descarta ninguna línea de investigación, incluyendo un posible crimen de odio.