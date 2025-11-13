Reporta Estados Unidos el octubre con menos cruces fronterizos en su historia

Publicidad - LB2 -

DHS registra el inicio fiscal más bajo en encuentros migratorios y suma seis meses sin liberaciones de la Patrulla Fronteriza.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El gobierno de Estados Unidos informó que octubre de 2025 se convirtió en el mes con menos cruces fronterizos registrados en su historia, de acuerdo con datos preliminares del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Se trata del arranque más bajo para un año fiscal desde que se tiene registro y del sexto mes consecutivo sin liberaciones por parte de la Patrulla Fronteriza, un hito que el propio gobierno estadounidense calificó como “histórico”.

De acuerdo con el reporte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) contabilizó 30 mil 561 encuentros en todo el país durante octubre, una cifra 79 por ciento menor a la registrada en el mismo periodo de 2024 y 29 por ciento inferior al mínimo histórico previo, reportado en octubre de 2012. En contraste, el promedio de aprehensiones diarias se desplomó a 258, un volumen no visto en décadas y que representa una reducción del 95 por ciento respecto al promedio diario durante la administración anterior.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que bajo la conducción del presidente Donald Trump “Estados Unidos tiene la frontera más segura de su historia”. El comisionado de CBP, Rodney Scott, sostuvo que la dependencia mantiene un enfoque operativo centrado en contención, disuasión y cero liberaciones al interior del país, lo que contribuyó a la tendencia descendente. Señaló además que los agentes “no están bajando la guardia” y que se intensificarán los controles en los meses siguientes.

El DHS subrayó que la disminución es sostenida: entre el 21 de enero y el 31 de octubre se acumularon 106 mil 134 encuentros fronterizos en la zona suroeste, una cifra menor al volumen promedio mensual registrado durante el último tramo del gobierno de Joe Biden. Según el informe, esta diferencia marca un cambio estructural en la administración del flujo migratorio y en la política de retornos inmediatos.

Para las ciudades fronterizas mexicanas, particularmente para puntos como Ciudad Juárez, los datos refuerzan un escenario de menor presión migratoria del lado estadounidense, aunque autoridades locales han señalado que estas reducciones no siempre se traducen en menos población en movilidad en territorio mexicano. Organizaciones civiles consultadas han advertido que el endurecimiento de políticas en Estados Unidos suele generar acumulación de personas migrantes en ciudades fronterizas, lo que requiere coordinación binacional para la atención humanitaria.

El informe preliminar será complementado con cifras finales en las próximas semanas, pero el DHS anticipó que la tendencia a la baja se mantendrá. Mientras tanto, gobiernos estatales como el de Texas anuncian nuevos despliegues operativos, y en México las autoridades locales monitorean posibles impactos en los flujos regionales, particularmente en el corredor que conecta a Chihuahua con El Paso y otras ciudades del sur de Estados Unidos.