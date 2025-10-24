Pone Trump fin a las negociaciones comerciales con Canadá

Publicidad - LB2 -

La reacción de Estados Unidos se desprende del anuncio del primer ministro canadiense, Mark Carney, quien declaró que tiene como objetivo duplicar las exportaciones de Canadá a otros países fuera de la Unión Americana debido a la amenaza que representan los aranceles que ordenó Trump.

Washington, EEUU (ADN/Arturo Hernández) .- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que puso fin a las negociaciones comerciales con Canadá debido al “comportamiento atroz” de la parte canadiense durante los tratos.

Trump señaló que mantendrá los aranceles actuales contra Canadá, ya que el gobierno de este último país utilizó presuntamente un anunció falso en el que el expresidente de EE.UU., Ronald Reagan, hablaba negativamente de los aranceles.

Escribió en su plataforma Truth Social que “lo hicieron solo para interferir con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos y otros tribunales”.

Asimismo, el mandatario estadounidense insiste en que los aranceles son “muy importantes” para la seguridad nacional y economía de EE.UU., por lo que seguirán “firmes” tras ser informados por la Fundación Ronald Reagan del uso del anuncio.

“Debido a su comportamiento atroz, se dan por terminadas todas las negociaciones comerciales con Canadá. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, aseveró.

Antes, el primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró que tiene como objetivo duplicar las exportaciones de Canadá a otros países fuera de Estados Unidos debido a la amenaza que representan los aranceles que ordenó Trump.

