Obama reaparece en campaña y advierte sobre riesgos para la democracia en EE.UU.

El expresidente apoya a candidatas demócratas antes de elecciones estatales clave el 4 de noviembre.

Newark, NJ (ADN/AFP) – A pocos días de las elecciones estatales en Estados Unidos, el expresidente Barack Obama se sumó públicamente a la campaña del Partido Demócrata con mensajes críticos hacia la administración de Donald Trump y llamados a defender la democracia frente a lo que calificó como políticas “caóticas”. En actos realizados el sábado en Virginia y Nueva Jersey, Obama respaldó a dos candidatas demócratas a gobernadoras y envió señales claras sobre el rumbo político que, a su juicio, está en juego.

El exmandatario, de 64 años, subió al escenario en Norfolk, Virginia, donde acompañó a la excongresista Abigail Spanberger, y más tarde en Nueva Jersey junto a la representante Mikie Sherrill, ambas aspirantes demócratas a gubernaturas estatales. Las elecciones del próximo 4 de noviembre se consideran clave no solo por el impacto local, sino como termómetro político rumbo a los comicios de medio mandato en 2026.

“Para las familias comunes, los costos no han bajado, sino que han subido, gracias a esta desastrosa política arancelaria”, afirmó Obama en referencia a las medidas económicas adoptadas por el presidente Trump durante su segundo mandato, especialmente la imposición de aranceles a productos importados que, según dijo, han encarecido la vida cotidiana en lugar de mejorarla.

Durante su discurso, Obama señaló que, si bien muchos estadounidenses se sintieron tentados por la promesa de alivio económico de Trump, “nueve meses después, nada ha mejorado”. Cuestionó el rumbo económico del país y criticó los beneficios que —dijo— solo han favorecido al círculo cercano del presidente. “¿Les está yendo mejor la economía? Porque sin duda les ha ido mejor a Trump y a su familia”, lanzó ante una audiencia que respondió con un enfático “No”.

El expresidente también dirigió fuertes críticas a los republicanos en el Congreso, acusándolos de no tener el valor de frenar los excesos del mandatario. “Se niegan a contradecir al presidente incluso cuando saben que se extralimita”, sostuvo, al tiempo que expresó inquietud por el papel actual de la Corte Suprema, a la que calificó como una institución que ha mostrado “ninguna voluntad de controlar” los excesos del poder ejecutivo.

Las elecciones de este martes definirán, entre otras, la alcaldía de Nueva York, una contienda considerada reñida y de gran peso simbólico en el panorama nacional. A pesar de haber mantenido un perfil discreto en los primeros meses del año electoral, Obama reaparece en un momento estratégico para movilizar a las bases progresistas en estados clave.

Con su intervención, el expresidente refuerza la narrativa demócrata de defensa institucional y pone sobre la mesa los posibles riesgos a largo plazo de una concentración de poder en el Ejecutivo. La campaña de 2025 se ha visto marcada por tensiones económicas, un debate judicial polarizado y un contexto de creciente desconfianza hacia el sistema político, elementos que Obama utilizó para insistir en que “los peligros para la democracia ya están aquí”.

El impacto de su participación se medirá en las urnas este martes, en un escenario político profundamente dividido, donde cada contienda local puede tener consecuencias nacionales de largo alcance.