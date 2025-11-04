Movil - LB1A -
    Foto: Stephen Jaffe/AFP | El candidato republicano a la vicepresidencia, Dick Cheney, sonríe mientras su esposa Lynne saluda a los delegados durante la Convención Nacional Republicana de 2000 en el First Union Center de Filadelfia, el 2 de agosto de 2000. Cheney, quien se convirtió en uno de los vicepresidentes más poderosos en la historia de Estados Unidos como segundo de George W. Bush durante el 11-S y las guerras en Afganistán e Irak, murió el 3 de noviembre de 2025 a los 84 años.

    Muere Dick Cheney, exvicepresidente de Estados Unidos y figura clave de la era Bush, a los 84 años

    POR Redacción ADN / Staff
    El exvicepresidente republicano falleció por complicaciones cardíacas y de neumonía, informó su familia.

    Washington, D.C. (ADN/AFP) – Dick Cheney, quien fuera vicepresidente de Estados Unidos durante los dos mandatos de George W. Bush (2001-2009) y considerado uno de los políticos más influyentes —y polémicos— de su generación, falleció este martes a los 84 años, según confirmó su familia a medios estadounidenses. De acuerdo con el comunicado, Cheney murió debido a complicaciones derivadas de una neumonía y de enfermedades cardíacas y vasculares que lo aquejaban desde hacía décadas.

    Cheney fue una figura determinante en la política estadounidense de finales del siglo XX y principios del XXI. Su influencia se extendió a lo largo de varios gobiernos republicanos, desempeñando cargos de alto nivel como jefe de gabinete de la Casa Blanca, congresista por Wyoming y secretario de Defensa durante la administración de George H. W. Bush. Desde ese cargo, dirigió la exitosa operación militar de la Guerra del Golfo (1990-1991), que expulsó a las fuerzas iraquíes de Kuwait.

    Sin embargo, fue su papel como vicepresidente bajo George W. Bush lo que consolidó su legado, tanto por su poder interno como por la controversia que generaron sus posturas. Se le atribuye haber impulsado una interpretación amplia y agresiva del Poder Ejecutivo, defendiendo la autoridad casi ilimitada del presidente en tiempos de guerra. Este enfoque marcó la política estadounidense tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, en los que Cheney tuvo un rol central en la respuesta militar y de seguridad nacional.

    Bajo su influencia, la Casa Blanca impulsó la invasión de Afganistán y posteriormente la de Irak en 2003, sustentada en la acusación —más tarde desacreditada— de que el régimen de Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. Aquella decisión definió una era de conflictos prolongados, miles de muertes y un fuerte debate sobre el papel de Estados Unidos en el mundo y los límites de las libertades civiles.

    Republicano conservador y figura clave del movimiento neoconservador, Cheney fue también conocido por su estilo reservado y su habilidad política tras bambalinas. A lo largo de su vida enfrentó múltiples problemas cardíacos: sufrió cinco infartos entre 1978 y 2010 y portaba un marcapasos desde 2001. Aun así, permaneció activo en la política y en el debate público, particularmente en temas de defensa y seguridad nacional.

    En años recientes, Cheney sorprendió a su propio partido al distanciarse del expresidente Donald Trump. Durante las elecciones de 2024, anunció su apoyo a la demócrata Kamala Harris, a quien consideró la opción más comprometida con la defensa de la Constitución. “Tenemos el deber de poner al país por encima de nuestras divisiones”, expresó entonces.

    Nacido en Lincoln, Nebraska, el 30 de enero de 1941, y criado en Wyoming, Dick Cheney deja una huella profunda en la historia contemporánea de Estados Unidos. Para sus críticos, simboliza el poder desmedido del Ejecutivo y la era de las guerras preventivas; para sus aliados, representa la firmeza y la convicción en la defensa de la seguridad nacional. Su muerte cierra el capítulo de una figura cuya influencia moldeó la política estadounidense durante más de cuatro décadas.

