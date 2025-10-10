María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz por su defensa de la democracia en Venezuela

Publicidad - LB2 -

El Comité Noruego reconoció su lucha pacífica contra el régimen de Nicolás Maduro y su labor en la unidad opositora.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz 2025, en reconocimiento a su labor en la promoción de los derechos democráticos en Venezuela y por su defensa firme de una transición pacífica hacia la democracia frente al régimen de Nicolás Maduro.

El Comité Noruego del Nobel destacó que Machado cumple con los tres principios establecidos por Alfred Nobel para la distinción: promover la paz, fortalecer la cooperación entre los pueblos y fomentar instituciones democráticas. Subrayó que su liderazgo ha logrado unir a diversos sectores de la oposición venezolana bajo una causa común, a pesar de la persecución política y el riesgo personal que enfrenta.

Machado, exdiputada y fundadora del movimiento Vente Venezuela, fue candidata presidencial de la oposición en las elecciones de 2024, pero su candidatura fue bloqueada por el régimen de Maduro. Posteriormente, apoyó al también opositor Edmundo González Urrutia, quien, según observadores y conteos paralelos, habría obtenido la mayoría de votos en los comicios no reconocidos por el gobierno.

Tras conocerse la noticia, la dirigente expresó en redes sociales: “¡Estoy en shock! No puedo creerlo. Este premio pertenece a todos los venezolanos que nunca se rindieron y siguen luchando por un país libre.”

El comité resaltó su papel en la documentación ciudadana de los resultados electorales y en la denuncia internacional de las irregularidades cometidas por el régimen. También valoró su resistencia ante amenazas judiciales, prohibiciones políticas y campañas de hostigamiento.

Machado ha sido reconocida previamente con el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo, que compartió con González Urrutia, por su activismo en favor de los derechos humanos y la democracia.

El Nobel de la Paz 2025 coloca nuevamente a Venezuela en el centro del debate global sobre los procesos democráticos en América Latina y otorga visibilidad internacional a una de las voces más persistentes en la lucha por la libertad política en el país sudamericano.

Con información de EFE