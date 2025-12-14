Gana José Antonio Kast la presidencia de Chile y da giro hacia la ultraderecha

Publicidad - LB2 -

El líder del Partido Republicano venció en segunda vuelta a la candidata oficialista y promete mano dura en seguridad, migración y orden interno

Santiago de Chile (ADN/Staff) – El abogado y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, se convirtió este domingo en presidente electo de Chile, tras imponerse en la segunda vuelta electoral a la candidata oficialista Jeannette Jara, marcando un giro político hacia la ultraderecha en el país sudamericano.

Con 59 años de edad, Kast alcanzó la presidencia en su tercer intento electoral, luego de haber sido derrotado en 2017 por Sebastián Piñera y en 2021 por Gabriel Boric. Durante su cierre de campaña había anticipado el desenlace al señalar que “la tercera es la vencida” y prometer que “devolvería la grandeza a Chile”.

De origen santiaguino y ascendencia alemana, Kast inició su trayectoria política en el gremialismo universitario de la Universidad Católica de Chile, donde estableció vínculos con figuras clave de la derecha conservadora. Militó cerca de dos décadas en la Unión Demócrata Independiente (UDI), antes de fundar en 2019 el Partido Republicano, desde donde impulsó un discurso ultraconservador, confrontacional y de orden.

Su figura ha sido comparada de manera recurrente con líderes de derecha radical como Donald Trump y Jair Bolsonaro, tanto por su estilo político como por sus propuestas. Entre sus principales banderas se encuentran la oposición al aborto y al matrimonio igualitario, así como una política migratoria restrictiva, que incluye expulsiones masivas de personas en situación irregular y el endurecimiento del control fronterizo.

Kast también arrastra una postura polémica respecto a la dictadura de Augusto Pinochet. En 1988 participó activamente en la campaña por el “Sí” para la continuidad del régimen militar y, años después, afirmó que de haber estado vivo, Pinochet habría votado por él. Estas posiciones han generado críticas persistentes desde sectores de derechos humanos y la izquierda chilena.

En su programa de gobierno, el ahora presidente electo sostiene que Chile atraviesa una “emergencia de seguridad”, por lo que su administración se enfocará en recuperar el orden y la autoridad, reactivar el crecimiento económico y el empleo, y restaurar lo que define como libertad y justicia, ejes que fueron centrales en su campaña.

Analistas coinciden en que el triunfo de Kast se explica, en parte, por el desgaste del actual ciclo político, la fatiga electoral tras múltiples procesos plebiscitarios y el aumento de la percepción de inseguridad y crimen organizado, problemas que el gobierno saliente no logró contener plenamente.

El resultado electoral es observado con atención tanto en la región como a nivel internacional, particularmente por Estados Unidos, que ve en Chile un actor estratégico por su riqueza minera, su posición geopolítica y su rol en rutas clave como el estrecho de Magallanes y la proyección hacia la Antártida.

Con la llegada de Kast a La Moneda, Chile inicia una nueva etapa política caracterizada por una agenda conservadora y de seguridad, que reconfigura el mapa ideológico del país y refuerza la presencia de gobiernos de derecha en América Latina.

Con información de CNN en Español

