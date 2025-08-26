Este es el perfil de “El Mayo” Zambada, el capo que pasará el resto de su vida en prisión en EE. UU.

Publicidad - LB2 -

El histórico líder del Cártel de Sinaloa se declaró culpable en una corte estadounidense y enfrenta cadena perpetua

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ismael Mario Zambada García, mejor conocido como “El Mayo”, cofundador y jefe histórico del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable en Estados Unidos de liderar una empresa criminal continua y de crimen organizado bajo la ley RICO. A los 75 años de edad, el narcotraficante mexicano más longevo en funciones cierra así una trayectoria de más de cuatro décadas al frente de una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del mundo.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Zambada será sentenciado a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en EE. UU., lo que marca un capítulo definitivo en la lucha contra el narcotráfico y el cierre de la era de uno de los capos más enigmáticos.

Cronología de “El Mayo” Zambada

1948 – Nace en El Álamo, municipio de Culiacán, Sinaloa.

– Nace en El Álamo, municipio de Culiacán, Sinaloa. Década de 1970 – Inicia en el tráfico de amapola y marihuana en la sierra sinaloense.

– Inicia en el tráfico de amapola y marihuana en la sierra sinaloense. Años 80 – Se convierte en aliado de Miguel Ángel Félix Gallardo; tras la caída del Cártel de Guadalajara funda, junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán y otros socios, el Cártel de Sinaloa .

– Se convierte en aliado de Miguel Ángel Félix Gallardo; tras la caída del Cártel de Guadalajara funda, junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán y otros socios, el . Década de 1990 – Escala como líder del cártel, especializado en exportar cocaína a EE. UU.

– Escala como líder del cártel, especializado en exportar cocaína a EE. UU. 2001 – Con la fuga de El Chapo, Zambada mantiene activa la estructura criminal y consolida rutas internacionales.

– Con la fuga de El Chapo, Zambada mantiene activa la estructura criminal y consolida rutas internacionales. 2008-2012 – Es identificado por la DEA y el Departamento del Tesoro como uno de los capos más poderosos, vinculado a la producción y tráfico de metanfetaminas y heroína.

– Es identificado por la DEA y el Departamento del Tesoro como uno de los capos más poderosos, vinculado a la producción y tráfico de metanfetaminas y heroína. 2013 – Su hijo Vicente Zambada Niebla (El Vicentillo) es extraditado y se convierte en testigo colaborador en EE. UU.

– Su hijo Vicente Zambada Niebla (El Vicentillo) es extraditado y se convierte en testigo colaborador en EE. UU. 2019 – Durante el juicio de El Chapo en Nueva York, testimonios lo señalan como jefe máximo del Cártel de Sinaloa .

– Durante el juicio de El Chapo en Nueva York, testimonios lo señalan como . 2021-2024 – Se incrementan recompensas en su contra mientras en México sigue en libertad.

– Se incrementan recompensas en su contra mientras en México sigue en libertad. Febrero de 2025 – El gobierno de EE. UU. designa al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera , abriendo la puerta a nuevas acciones judiciales.

– El gobierno de EE. UU. designa al Cártel de Sinaloa como , abriendo la puerta a nuevas acciones judiciales. Agosto de 2025 – El Mayo se declara culpable en una corte estadounidense de crimen organizado bajo la ley RICO.

Perfil biográfico

Nombre completo: Ismael Mario Zambada García

Ismael Mario Zambada García Alias: El Mayo

El Mayo Edad: 75 años

75 años Origen: Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa Rol criminal: Cofundador y líder histórico del Cártel de Sinaloa

Cofundador y líder histórico del Cártel de Sinaloa Especialidad: Tráfico internacional de cocaína, heroína, metanfetaminas y fentanilo

Tráfico internacional de cocaína, heroína, metanfetaminas y fentanilo Rasgo distintivo: A diferencia de la mayoría de capos, nunca fue capturado en México ; operó en libertad durante más de 40 años.

A diferencia de la mayoría de capos, ; operó en libertad durante más de 40 años. Destino final: Cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad de Estados Unidos.

Con esta declaración de culpabilidad, Zambada pasa a la historia no solo como el socio más longevo de El Chapo, sino como el capo que logró mantenerse en libertad durante décadas sin pisar una cárcel mexicana, hasta terminar sus días bajo custodia estadounidense.