octubre 17, 2025
    octubre 25, 2025 | 12:01
    Reuters / ARCHIVO - El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, durante una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, en el Departamento de Estado en Washington, el 10 de febrero de 2025.

    EEUU “no descansará” hasta recuperar restos de rehenes muertos en Gaza, promete Marco Rubio

    POR Redacción ADN / Staff
    El secretario de Estado estadounidense se reunió con familias de soldados israelí-estadounidenses y habló con Netanyahu sobre el plan de paz de Trump

    Jerusalén (AFP) – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este sábado que su gobierno no descansará hasta que los restos de todos los rehenes fallecidos en cautiverio de Hamás sean devueltos a Israel, en el marco del alto el fuego vigente en la Franja de Gaza.

    “No olvidaremos las vidas de los rehenes de Hamás que murieron en cautiverio”, escribió Rubio en X (antes Twitter).
    “Hoy me reuní con las familias de los ciudadanos estadounidenses Itay Chen y Omer Neutra. No descansaremos hasta que sus restos —y los de todos— sean devueltos”.

    La declaración tuvo lugar durante su visita oficial de tres días a Israel, donde Rubio se reunió con autoridades y con representantes del Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, la principal organización que agrupa a los allegados de los cautivos.

    En un mensaje en redes sociales, el Foro agradeció las palabras del funcionario estadounidense:

    “Trece rehenes necesitan regresar a casa. Trece familias necesitan cerrar este capítulo. Por favor, no se detengan hasta que el último rehén sea liberado”.

    Llamada con Netanyahu

    Posteriormente, el Departamento de Estado confirmó que Rubio habló por teléfono con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, a quien reiteró la “relación estratégica inquebrantable” entre Washington e Israel y su compromiso con la implementación del plan de paz propuesto por el presidente Donald Trump para poner fin al conflicto en Gaza.

    El portavoz del Departamento, Tommy Pigott, explicó que la conversación abordó también los mecanismos de seguimiento humanitario en la Franja y el cumplimiento del alto el fuego vigente desde el 10 de octubre, promovido por Estados Unidos.

    Rehenes y canje

    Bajo dicho acuerdo, Hamás liberó a los 20 rehenes vivos que aún mantenía desde el ataque del 7 de octubre de 2023, y entregó los cuerpos de 15 más fallecidos en cautiverio. Sin embargo, los restos de 13 rehenes continúan en Gaza, según confirmó el ejército israelí.

    Hamás ha alegado dificultades logísticas para localizar los cadáveres entre las zonas destruidas por los bombardeos.

    A cambio de las liberaciones, Israel excarceló a unos 2,000 prisioneros palestinos, además de devolver los cuerpos de decenas de palestinos muertos que permanecían en su territorio.

    Los dos soldados estadounidenses citados por Rubio —Itay Chen, de 19 años, y Omer Neutra, de 21— murieron el mismo día del ataque de Hamás, que marcó el inicio de la guerra en Gaza.

    Rubio concluyó su mensaje con una promesa directa a las familias:

    “Estados Unidos seguirá trabajando hasta que cada familia tenga respuestas, y cada cuerpo pueda descansar en su tierra”.

