EE.UU. alerta por presuntas recompensas del crimen mexicano contra agentes de ICE y CBP

Publicidad - LB2 -

El Departamento de Seguridad Nacional acusa vínculos entre cárteles y pandillas de Chicago para acosar y atacar a oficiales fronterizos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos reveló la existencia de presuntas recompensas ofrecidas por organizaciones criminales mexicanas a cambio de información, secuestros o asesinatos de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Protección Fronteriza (CBP).

De acuerdo con declaraciones de la secretaria del DHS, Kristie Noem, las redes criminales estarían coordinándose con pandillas callejeras en Chicago, particularmente en los barrios de Pilsen y Little Village, donde grupos afiliados a los Latin Kings actúan como vigilantes armados (spotters) desde azoteas, rastreando en tiempo real los movimientos de los agentes federales.

“Estas redes criminales están llevando a cabo una campaña organizada de terror contra los hombres y mujeres que protegen nuestras fronteras y comunidades. Nuestros agentes enfrentan emboscadas, vigilancia con drones y amenazas de muerte”, declaró Noem.

- Publicidad - HP1

Según el informe, los cárteles habrían difundido un “programa de recompensas” que establece pagos de hasta 2 mil dólares por información e inteligencia sobre agentes, entre 5 mil y 10 mil dólares por ataques no letales o secuestros, y hasta 50 mil dólares por el asesinato de funcionarios de alto rango.

Las autoridades estadounidenses aseguran que esta estrategia forma parte de una operación de hostigamiento vinculada a las recientes redadas migratorias dentro de la Operación Midway Blitz, dirigida contra redes de tráfico de personas y contrabando.

El DHS también señaló que grupos Antifa en ciudades como Portland y Chicago habrían facilitado apoyo logístico, equipo antimotines e identidades de agentes federales, con el fin de entorpecer los operativos de detención y deportación.

“No nos echaremos atrás ante estas amenazas. Todos los criminales, terroristas y extranjeros ilegales se enfrentarán a la justicia estadounidense”, enfatizó la titular del DHS, quien pidió además a los gobiernos locales terminar con las políticas de ciudades santuario, al considerar que “envalentonan a los delincuentes”.

Hasta el momento, el FBI y el Servicio de Alguaciles de EE.UU. han sido instruidos para reforzar la protección de los agentes federales en zonas urbanas de alto riesgo, mientras continúan las investigaciones sobre los presuntos nexos entre los cárteles mexicanos y las pandillas estadounidenses.