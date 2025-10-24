Destacan en EE.UU. la captura de “La Diabla”, como líder del CJNG en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, acompañada por Susie Wiles, Pete Hegseth y el presidente Donald Trump, destacó la importancia de este arresto.

Washington, EEUU (ADN/Arturo Hernández) .- Las autoridades de Estados Unidos y México resaltaron la detención de Martha Alicia, alias “La Diabla”, una de las líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Juárez.

“La Diabla” estaba implicada en delitos graves, como secuestros de mujeres embarazadas, tráfico de órganos y venta de bebés, lo que la convertía en una de las criminales más peligrosas de la región.

Las autoridades señalaron que la captura fue posible gracias a la cooperación entre la policía mexicana y el Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, que proporcionó información clave para localizar y detener a la delincuente.

En la misma serie de operativos, las autoridades también detuvieron a otro miembro del Cártel de Sinaloa, quien era responsable de mover grandes cantidades de cocaína y manejar cientos de miles de dólares provenientes del narcotráfico.

