Confirman atentado terrorista contra celebración judía en Bondi Beach con al menos 15 muertos

Autoridades australianas reportan decenas de heridos, explosivos desactivados y un ataque selectivo durante Janucá.

Sídney, Australia (ADN/Staff) – Al menos 15 personas murieron y decenas más resultaron heridas tras un tiroteo ocurrido el domingo durante una celebración del primer día de Janucá en Bondi Beach, una de las playas más concurridas de Sídney. El ataque fue perpetrado por dos hombres armados, identificados por la policía como padre e hijo, y es investigado formalmente como atentado terrorista.

Las autoridades informaron que uno de los atacantes murió en el lugar, mientras que el segundo resultó herido. Hasta la mañana del lunes, 40 personas permanecían hospitalizadas, entre ellas dos agentes de policía que fueron alcanzados durante la respuesta al ataque.

De acuerdo con la policía de Nueva Gales del Sur, el tiroteo fue un ataque selectivo contra la comunidad judía australiana, lo que llevó a las fuerzas de seguridad y a dirigentes nacionales a clasificarlo como terrorismo. Como parte de las diligencias, se confirmó la desactivación de dos artefactos explosivos improvisados localizados en un vehículo vinculado con el atacante fallecido.

Videos difundidos en redes sociales muestran a decenas de personas huyendo del agua y de la playa mientras se escuchan detonaciones. En otro material verificado por autoridades, se observa a un asistente del evento intervenir para someter y desarmar a uno de los agresores, acción que fue reconocida públicamente como decisiva para evitar más víctimas.

Los nombres de los atacantes no han sido revelados oficialmente, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el grado de planificación y posibles vínculos ideológicos del ataque.

El atentado ocurre en un contexto internacional marcado por un incremento de agresiones contra comunidades judías, particularmente desde los ataques de Hamás en Israel del 7 de octubre de 2023, con incidentes recientes reportados en Europa y Estados Unidos.

