Confirma Trump que autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela

El presidente estadounidense dijo que evalúa ataques terrestres contra cárteles venezolanos tras acciones navales en el Caribe.

Washington D.C. (ADN/Staff) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas en Venezuela, en el marco de su estrategia contra el narcotráfico y la influencia del régimen de Nicolás Maduro.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump aseguró además que “considera” extender las acciones militares a territorio venezolano, con el objetivo de desmantelar lo que calificó como “cárteles del narcotráfico venezolanos”.

“Ciertamente estamos pensando ahora en la tierra, porque ya tenemos bien bajo control el mar”, declaró el mandatario, al ser cuestionado sobre los reportes recientes de inteligencia.

Según el presidente, las operaciones marítimas realizadas en el Caribe habrían permitido interceptar embarcaciones presuntamente dedicadas al tráfico de drogas, afirmando que tales acciones “han salvado 25 mil vidas estadounidenses”.

Aunque Trump no ofreció detalles sobre la naturaleza o el alcance de las operaciones de la CIA, fuentes de inteligencia citadas por medios estadounidenses señalan que las acciones se concentran en vigilancia, interdicción y sabotaje logístico contra estructuras vinculadas al narcotráfico y a la cúpula militar venezolana.

La declaración del mandatario se da en medio de un ambiente de tensión diplomática creciente entre Washington y Caracas, luego de que el gobierno de Nicolás Maduro denunciara incursiones aéreas no autorizadas y acusara a Estados Unidos de “agresión imperialista”.

Hasta el momento, ni el Departamento de Estado ni el Pentágono han precisado si las supuestas operaciones en Venezuela cuentan con apoyo militar directo o se mantienen bajo el ámbito exclusivo de la CIA.

