Anuncia Trump aumento del 10% de aranceles a Canadá tras disputa por campaña publicitaria

El presidente estadounidense acusa a Ottawa de “acción hostil” y rompe negociaciones comerciales bilaterales

Washington (ADN/Staff).– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado un incremento del 10% en los aranceles a Canadá, un día después de romper las negociaciones comerciales con ese país en represalia por una campaña publicitaria difundida en televisión canadiense que calificó de “fraudulenta y hostil”.

“Su publicidad debía ser retirada inmediatamente, pero permitieron que se emitiera durante la Serie Mundial, a sabiendas de que era un fraude”, escribió Trump en su red Truth Social durante su viaje rumbo a Asia.

“Debido a su grave distorsión de los hechos y a su acción hostil, estoy aumentando los aranceles a Canadá en un 10% adicional por encima de lo que pagan actualmente”, añadió.

El mandatario reaccionó así a un anuncio producido por el gobierno de Ontario que criticaba las políticas arancelarias de Washington y fue transmitido durante el primer juego del Campeonato Norteamericano de Béisbol, con gran audiencia en ambos países.

Tensiones en plena cumbre comercial

El incremento afecta principalmente a los sectores del acero, aluminio y automóviles, ya golpeados por los aranceles globales impuestos por Trump desde su regreso al poder en enero.

La medida llega justo cuando Estados Unidos y Canadá parecían cerca de un acuerdo sobre acero, aluminio y energía, según el diario canadiense Globe and Mail.

Antes del incidente, Trump y el primer ministro canadiense Mark Carney tenían prevista una reunión en el marco de la cumbre del Foro APEC en Corea del Sur, pero el presidente republicano aseguró que no tiene intención de reunirse con Carney.

Acusaciones y reacciones

Trump acusó a las autoridades canadienses de intentar “influir en las decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos”, donde se analiza la legalidad de sus decretos arancelarios.

Por su parte, Carney evitó una confrontación directa y declaró que las conversaciones bilaterales habían mostrado avances:

“Estamos listos para retomar ese progreso cuando los estadounidenses estén preparados”, afirmó antes de partir a Asia.

La Fundación Ronald Reagan también criticó el anuncio canadiense por usar fragmentos de un discurso del expresidente estadounidense de forma “selectiva y engañosa”, y anunció que evalúa acciones legales.

Canadá, segundo socio comercial de EE.UU.

A pesar de las tensiones, ambos países —junto con México— siguen formando parte del T-MEC, el tratado comercial que mantiene libre de aranceles cerca del 85% del comercio transfronterizo.

El aumento arancelario marca un nuevo punto de fricción entre Washington y Ottawa, aliados históricos, y complica los esfuerzos por mantener la estabilidad del bloque económico norteamericano.