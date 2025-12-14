Movil - LB1A -
    diciembre 14, 2025 | 8:59
    Afirma exmilitar de EE. UU. que sería difícil sacar con vida a Maduro de Venezuela

    Orbe

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff
    El veterano que participó en la evacuación de María Corina Machado dijo que capturarlo para llevarlo ante la justicia sería una operación compleja

    Miami, EE. UU. (ADN/Staff) – Bryan Stern, veterano de guerra estadounidense y fundador de la organización Bull Rescue Foundation, aseguró que sería muy difícil extraer con vida al presidente venezolano Nicolás Maduro, aunque consideró que una operación para matarlo resultaría menos compleja desde el punto de vista operativo.

    Durante una rueda de prensa virtual, Stern afirmó que estaría dispuesto a participar en una eventual operación para sacar a Maduro de Venezuela, pero subrayó que llevarlo vivo ante la justicia implicaría enormes riesgos y obstáculos logísticos.

    “Me encantaría, y lo pienso todos los días, pero sacarlo con vida es difícil. Matarlo probablemente sería bastante sencillo, pero sacarlo con vida y llevarlo ante la justicia creo que sería muy difícil”.

    El exmilitar estadounidense precisó que Bull Rescue Foundation no actúa como un grupo armado con fines letales, sino como una organización dedicada a la evacuación y rescate de personas en contextos de alto riesgo, principalmente estadounidenses y aliados en zonas de conflicto o desastre.

    “No somos sicarios o asesinos, nos dedicamos a salvar vidas”, afirmó, al señalar que cualquier posible participación en Venezuela dependería de una solicitud específica del Gobierno de Estados Unidos.

    Stern aseguró que mantiene una relación cercana con autoridades estadounidenses, particularmente con el cuerpo diplomático, las fuerzas armadas y la comunidad de inteligencia, aunque evitó detallar el nivel de coordinación operativa con agencias oficiales.

    En relación con la reciente evacuación de la líder opositora venezolana María Corina Machado, el veterano explicó que se trató de una operación secreta, realizada por mar y con medidas de encubrimiento, la cual fue financiada por donantes privados, a quienes identificó como ciudadanos venezolano-estadounidenses críticos del gobierno de Maduro.

    De acuerdo con su testimonio, la operación de extracción de Machado duró entre 15 y 16 horas e incluyó traslados terrestres, marítimos y aéreos, lo que permitió que la dirigente opositora viajara a Noruega para recibir un reconocimiento internacional en el transcurso de la semana.

    Con información de Agencia EFE

