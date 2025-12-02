Advierte Trump inminentes operaciones terrestres en Venezuela y amenaza a Colombia por narcotráfico

Publicidad - LB2 -

El mandatario afirmó que los ataques por tierra comenzarán “muy pronto” y señaló a productores de cocaína como posibles objetivos.

Estados Unidos (ADN/Staff) – El presidente de Estados Unidos, *Donald Trump, anunció este martes que su gobierno iniciará **operaciones terrestres en Venezuela “muy pronto”*, como parte de la expansión de la operación militar desplegada en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Las declaraciones fueron emitidas durante una reunión con su gabinete y transmitidas a medios estadounidenses.

Trump sostuvo que los ataques por tierra serían “más fáciles”, al asegurar que su administración conoce las rutas y ubicaciones de los presuntos responsables del tráfico ilícito. “Vamos a empezar a realizar esos ataques también por tierra… es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Sabemos dónde viven los malos y vamos a empezar con eso muy pronto”, afirmó.

El presidente estadounidense también lanzó nuevas acusaciones contra organizaciones criminales de la región, afirmando —sin presentar evidencia— que estas “mataron a más de 200 mil personas el año pasado”. Añadió que su gobierno actuará de manera directa: “Vamos a acabar con esos hijos de puta”, dijo, en declaraciones que han generado reacciones inmediatas en América Latina.

Uno de los puntos más tensos del mensaje fue la advertencia directa a Colombia, país históricamente aliado de Washington en materia de seguridad y combate al narcotráfico. Trump señaló que tanto Colombia como “cualquier nación que produzca cocaína y la venda a Estados Unidos” podría convertirse en objetivo de ataques estadounidenses. “Escuché que Colombia está produciendo cocaína… pero cualquiera que esté haciendo eso y vendiéndolo en nuestro país, puede ser atacado”, afirmó.

Las declaraciones se producen en medio del mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe desde la Guerra Fría, lo que ha elevado el nivel de tensión diplomática en la región. La movilización incluye portaaviones, buques de guerra y miles de elementos de la Marina, oficialmente como parte de una estrategia contra organizaciones de narcotráfico. Sin embargo, diversos gobiernos y especialistas han advertido que la operación podría derivar en un conflicto regional o incluso en una intervención directa en Venezuela.

La postura de Trump también ha sido interpretada como un endurecimiento adicional en su política hacia América Latina, luego de semanas de incrementos en acciones militares en aguas del Caribe y ataques a embarcaciones consideradas sospechosas de transportar droga.

Hasta el momento, ni el gobierno de Venezuela ni el de Colombia han emitido respuestas oficiales a las declaraciones del mandatario estadounidense. Sin embargo, las declaraciones han avivado el debate internacional sobre la legalidad, el alcance y las consecuencias de una posible incursión terrestre en territorio venezolano.

Con este anuncio, la región entra en una etapa de incertidumbre diplomática y militar, mientras se espera la reacción de gobiernos latinoamericanos, organismos internacionales y aliados estratégicos ante un posible escenario de escalada.

