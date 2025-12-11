Visitará Claudia Sheinbaum Chihuahua para dar seguimiento al Plan de Justicia en la Sierra Tarahumara

Publicidad - LB2 -

La presidenta acudirá a Santa Tulita, en Guadalupe y Calvo, el 13 de diciembre.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará el estado de Chihuahua el próximo 13 de diciembre, como parte de su agenda federal para continuar con el Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara, una estrategia enfocada en reconocer y reparar las deudas históricas del Estado con las comunidades indígenas de la región.

De acuerdo con información difundida por la delegación estatal de la Secretaría de Bienestar, la mandataria federal acudirá específicamente a la comunidad de Santa Tulita, ubicada en el municipio de Guadalupe y Calvo, uno de los más extensos y con mayor población indígena del sur del estado.

- Publicidad - HP1

La visita se inscribe dentro del compromiso del gobierno federal de consolidar políticas de restitución territorial, desarrollo social y reconocimiento cultural para los pueblos originarios.

Esta será la tercera visita de Sheinbaum a la Sierra Tarahumara en menos de un año.

La primera ocurrió el 21 de diciembre de 2024, cuando como presidenta electa visitó Mogótavo, en el municipio de Urique, donde encabezó un acto simbólico en el que se firmaron decretos que devolvieron tierras comunales a las comunidades rarámuris de Guasachique y Bosques de San Elías Repechique.

Ese evento fue considerado un paso significativo en el reconocimiento legal de los derechos indígenas sobre su territorio ancestral.

Posteriormente, el 17 de mayo de 2025, ya como presidenta en funciones, Sheinbaum volvió al municipio de Guadalupe y Calvo, específicamente a Baborigame, donde presentó una versión ampliada del Plan de Justicia para los pueblos rarámuri y ódami.

En esa ocasión, entregó títulos de propiedad que formalizan la tenencia comunal de la tierra y refrendó su promesa de avanzar en una justicia histórica que forme parte estructural de la llamada “Cuarta Transformación”.

El Plan de Justicia busca no solo la restitución de tierras, sino también mejorar el acceso a servicios básicos, salud, educación y proyectos productivos con enfoque comunitario.

Las zonas indígenas de la Sierra Tarahumara, con altos niveles de marginación y problemas históricos de desplazamiento, han sido históricamente olvidadas por los gobiernos federales y estatales.

En su próxima visita, la presidenta también sostendrá encuentros con representantes comunitarios y líderes tradicionales, donde se espera que detalle los avances del plan y anuncie nuevas acciones para el fortalecimiento del bienestar en estas comunidades.

Se prevé que aborde temas relacionados con infraestructura, seguridad alimentaria y programas sociales enfocados a la autosuficiencia.

Claudia Sheinbaum ha reiterado en varias ocasiones que su gobierno mantendrá como prioridad la agenda indígena como parte del segundo piso de la transformación, en un intento por transformar la relación del Estado con los pueblos originarios del país, reconociendo su autonomía, cultura y derechos sobre la tierra.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.