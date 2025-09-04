Utiliza Sheinmbaum caso Duarte para mandar mensaje a acaparadores de agua

Publicidad - LB2 -

La presidenta de México, advirtió que su gobierno no permitirá que el agua sea acaparada por políticos o grupos de poder, y fue clara al mencionar que cuando se niegan a entregar concesiones, se aplican procesos legales, como en el caso del ex gobernador de Chihuahua.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) .- La presidenta Claudia Sheinbaum, hizo referencia al Rancho El Saucito, propiedad del ex gobernador de Chihuahua César Duarte, en donde el pasado 28 de mayo del presente año, se encontraron una presa y cinco represas sobre el cauce del río Agujas, mismas que fueron echadas abajo por Conagua, y con ello, liberar 200 mil metros cúbicos de agua hacia el río Conchos.

“Detectamos que el exgobernador Duarte mandó construir una presa dentro de su rancho, de más de 600 hectáreas, lo que impidió a pequeños productores acceder al recurso”, explicó.

- Publicidad - HP1

La presidenta de México, advirtió que su gobierno no permitirá que el agua sea acaparada por políticos o grupos de poder, y fue clara al mencionar que cuando se niegan a entregar concesiones, “se aplican procesos legales, como en el caso de Chihuahua con el rancho del exgobernador (César) Duarte”.

Sheinbaum recordó que ya se han retirado múltiples concesiones irregulares y que la prioridad es garantizar el derecho humano al agua.

“Si no los quieren entregar, como en el caso de Chihuahua que se recuperó, se ampararon, se hizo el proceso y finalmente se recuperó todo”, subrayó.

El director general de CONAGUA, Efraín Morales López, detalló que en sexenios anteriores se generaron redes de corrupción para acaparar el agua.

Morales afirmó que la presa y cinco represas adicionales fueron derribadas, lo que permitió restituir el agua a comunidades agrícolas y para consumo humano en la región.

“En este gobierno no vamos a permitir que el agua sea un negocio mientras haya gente que carece de este vital líquido”, sentenció.

El funcionario informó que se han realizado más de 4,000 verificaciones, muchas de ellas derivaron en sanciones, clausuras, incautación de equipos e incluso denuncias ante la Fiscalía.

También se detectaron redes de distribución ilegal de agua en pipas, anunciadas en redes sociales.

La presidenta y CONAGUA coincidieron en que los casos de acaparamiento seguirán siendo revisados y que próximamente se presentarán nuevos ejemplos “emblemáticos” de recuperación de volúmenes de agua.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.