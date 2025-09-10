Suspenden ceremonia del Grito en Sinaloa a causa de la violencia

Publicidad - LB2 -

Rubén Rocha Moya, Gobernador de la entidad, transmitió un video en donde da a conocer que el evento público, en donde se iba a presentar Pepe y Angela Aguilar, fue cancelado.

Culiacán, Sinaloa (ADN/Arturo Hernández) .- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó la decisión de suspender el evento que estaba agendado para el próximo 15 de septiembre en la explanada del Palacio de Gobierno con motivo de las fiestas patrias.

Además, anuncio que por este motivo se suspenderán las clases 13 y 14 de septiembre en el nivel básico, mientras que la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), también informo que suspende la ceremonia del Grito de Independencia.

A través de un video difundido a través de los medios de comunicación y en las redes sociales, el gobernador externo:“El festejo del Grito del 15 de septiembre va a ser suspendido, no habrá festejo alguno ni público, ni privado”, fueron las palabras compartidas por el mandatario en un video.

El gobernador aclaró que se realizará el protocolo oficial dentro del Palacio de Gobierno y será sin invitados, ya que contará sólo con la presencia de la escolta, la banda de guerra y su gabinete.

“Está suspendida toda concentración en el Palacio para el 15 de septiembre”, añadió.

Para esa fecha, el Gobierno del Estado tenía contemplado un evento musical en el que participarían Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar a las afueras del Palacio de Gobierno, ubicado en la Avenida de los Insurgentes de la colonia Centro Sinaloa, en Culiacán.

Una medida similar fue implementada por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), pues ante la incesante violencia se decidió no llevar a cabo la celebración planeada para el 15 de septiembre.

