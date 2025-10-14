Supervisa Claudia Sheinbaum labores y apertura de caminos de Querétaro

Publicidad - LB2 -

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, supervisó labores y apertura de caminos en Puente de Dios, Querétaro, —en donde la Secretaría de la Defensa Nacional implementa el Plan DN-III-E— e informó que ya inició el Censo del Bienestar, esto como parte de su segundo día de recorridos en territorio en apoyo a la población afectada por las recientes lluvias.

Ciudad de México .– “Seguimos en Querétaro la supervisión de labores y apertura de caminos afectados por lluvias. En Puente de Dios informamos a la comunidad las acciones de los tres órdenes de gobierno; ya iniciamos el censo en apoyo a la población”, informó en sus redes sociales.

Este lunes, expuso en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que la Secretaría de Bienestar ha desplegado 3 mil servidores de la nación en Querétaro, Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, para iniciar el censo, a partir del cual, iniciará la entrega de apoyos esta misma semana.

En su recorrido por las zonas afectadas del estado de Querétaro, la Jefa del Ejecutivo Federal es acompañada por el gobernador, Mauricio Kuri González, así como por miembros de su gabinete.

